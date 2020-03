Für den MTV Dinslaken spricht in Langenfeld nur ganz wenig

Heinz Buteweg bleibt optimistisch. Auch wenn die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht zuletzt im Heimspiel gegen die SG Ratingen (25:33) enttäuschten und mittlerweile vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer haben, ist der Dinslakener Obmann weit davon entfernt, die weiße Fahne zu hissen.

„Wir bleiben drin“, sagt Buteweg, „es wird schwer, aber wir können es schaffen.“ Ein Überraschungscoup am Samstag um 18 Uhr bei der SG Langenfeld würde die Hoffnungen des Abteilungsleiters sicher noch einmal befeuern, doch für die Gäste spricht in diesem Vergleich nur ganz wenig.

Da wäre zuallererst der Kontrahent, das bis dato erfolgreichste Team des Jahres. Sechsmal trat der Drittliga-Absteiger in 2020 in der Regionalliga an, sechsmal verließen die Langenfelder als Sieger das Parkett, wiesen dabei einige ebenfalls formstarke Gegner in die Schranken. Zudem qualifizierte sich die SG jüngst für das Halbfinale im DHB-Amateurpokal, was für weitere Euphorie im Verein sorgte.

Höffner und Reede fallen aus

Das bisschen Euphorie, das sich bei den Dinslakenern nach zwei Heimsiegen in Folge entfaltet hatte, ist längst wieder verflogen. Zwei misslungene Partien in Essen und gegen Ratingen haben den amtierenden Meister, der nach dem Sieg über Aldekerk sogar die Abstiegsränge verlassen hatte, nach zwei weiteren Spieltagen wieder deutlich ins Hintertreffen geraten lassen

Hinzu kommt, dass sich die personelle Situation der über weite Strecken der Saison arg gebeutelten Mannschaft wieder verschärft hat. Der erkrankte Kapitän Jonas Höffner wird ebenso nicht zum Aufgebot gehören wie Max Reede, der wieder über starke Probleme am Fußgelenk klagt. Nach langer Verletzungspause hatte Reede das Dinslakener Angriffsspiel in den letzten Wochen wieder deutlich belebt. Nun droht dem Halblinken erneut eine längere Pause.

Nico Czeslik rückt in den Kader

Auch Nils Kruse ist einer derer, die in dieser Spielzeit schon lange ausfielen und nun wieder Beschwerden haben. Sein Einsatz ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Der unter der Woche erkrankte Rechtsaußen Jonas Ahls will sich zumindest für den Notfall zur Verfügung stellen. Aus der Reserve nimmt Trainer Harald Jakobs, der vor Wochenfrist seinen Abschied zum Saisonende erklärte, Rückraumspieler Nico Czeslik mit nach Langenfeld.

So fährt der MTV als krasser Außenseiter zum Tabellenzweiten, der zumindest noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft hat. „Die haben eine richtig starke Truppe, die zurzeit auch einen sehr guten Lauf hat. Man kann eigentlich nur hoffen, dass sie uns ein wenig auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Jakobs.

Der 59-Jährige zählt bei der kaum zu lösenden Aufgabe vor allem auf den Kampfgeist seiner Schützlinge: „Niemand darf sich hinterher vorwerfen lassen, er habe nicht alles versucht.“ In der zweiten Hälfte gegen Ratingen sei das offensichtlich nicht der Fall gewesen: „So darf man sich eigentlich nicht präsentieren“, blickt Jakobs zurück, „auch wenn es bei einigen Spielern sicher auch einfach eine Frage der Kraft war.“