Für Noah Beyer und Dennis Szczesny wird ein Traum wahr

Knapp drei Jahre ist es her, da rettete Noah Beyer mit seinem Ausgleichstreffer zum 27:27 seinen Tusem Essen am letzten Spieltag der 2. Bundesliga in Saarlouis. Das Remis bedeutete für die Essener den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse im Handball. Nur wenige Jahre später steht der Tusem Essen als Aufsteiger ins Oberhaus fest. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sowohl der DHB als auch die Handball-Bundesliga sich für einen vorzeitigen Abbruch der Saison entschieden. Die beiden gebürtigen Dinslakener Noah Beyer und Dennis Szczesny standen zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem zweiten Tabellenplatz, welcher ebenfalls den direkten Aufstieg bedeutet.

Lob von Ex-Bundestrainer Heiner Brand

Anhand eines Quotienten wurden in der vergangenen Woche die Endplatzierungen errechnet. Einer der Glücklichen dieser Regelung ist also der Tusem und damit auch die beiden Dinslakener Beyer und Szczesny. „Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir das auch sportlich geschafft hätten“, unterstreicht Szczesny die Entscheidung der Verantwortlichen. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Teamkollege Beyer sieht das genauso und Ex-Bundestrainer Heiner Brand sagte ebenfalls kürzlich: „Ich bin mir fast sicher, dass Essen auch ohne Abbruch aufgestiegen wäre.“

Seit Mitte März gab es in der 2. Bundesliga keinen aktiven Spielbetrieb mehr. Szczesny und Beyer absolvierten fleißig ihre Trainingseinheiten im Homeoffice und warteten gespannt, wie es weitergeht. Am vergangenen Dienstag sollte sich dann aber alles ändern. Gegen 12.30 Uhr vermeldete der Pay-TV-Sender Sky, dass die Saison abgebrochen wird und die Aufsteiger mittels des Quotienten errechnet wurden. Damit stand fest, dass neben dem Meister HSC Coburg auch die Essener den Sprung ins Oberhaus schaffen.

Autokorso zur Geschäftsstelle von Tusem Essen

Aber wie haben die beiden Spieler den Moment erlebt? „Ich habe“, erzählt Dennis Szczesny lachend, „mit meinem Mannschaftskollegen Lucas Firnhaber übers Internet Playstation gespielt und der hatte nebenbei auf seinem Handy die Nachrichten von Sky laufen. Wir haben das Spiel natürlich sofort beendet.“ Noah Beyer war zu dieser Zeit im heimischen Dinslaken und berichtet ebenfalls von seinem Aufstiegsmoment: „Mein Vater hatte am Dienstag Geburtstag. Ich saß am Tisch und habe die Nachricht dann in unserer WhatsApp-Gruppe bekommen. Da habe ich zur Feier des Tages gleich ein Bier geöffnet.“

Eine Feier wird nach der Corona-Krise nachgeholt

Beim Tusem hatte Geschäftsführer Niels Ellwanger ohnehin für 13 Uhr eine Telefonkonferenz angemeldet, diese diente dann aber vielmehr dem gemeinsamen Anstoßen. Kurze Zeit später startete die Mannschaft einen Autokorso zur Geschäftsstelle, um dort, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften, zu feiern. „Das fühlt sich natürlich schon komisch an, vor irgendwelchen Bildschirmen zu feiern und durch einen Beschluss aufzusteigen, aber eine richtige Feier wird es definitiv noch geben“, ist sich das Duo sicher.

Vorfreude auf die Handball-Bundesliga

Neben Spaß und Feierei herrscht bei den beiden derzeit aber auch Vorfreude. Die Handball-Bundesliga gilt als „stärkste Liga der Welt“. Auch wenn man das nicht genau definieren kann, so zählt sie definitiv zu den Besten der Welt. Apropos die Besten der Welt: In der Bundesliga warten auf Szczesny und Beyer internationale Top-Stars, Weltmeister, Europameister gestandene Nationalspieler.

Dennis Szczesnys Wunschgegner ist Flensburg

Auf welche Begegnungen freuen sich die beiden frisch gebackenen Bundesligaspieler denn am meisten? „Auf jeden Fall auf Flensburg. Das war eigentlich immer so ein bisschen meine Lieblingsmannschaft“, kommt die Antwort bei Szczesny wie aus der Pistole geschossen. Für Noah Beyer kommt der Wunschgegner weiter aus dem Süden: „Ich freue mich besonders auf das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Mein Bruder hat in Mannheim studiert und die haben mit Gensheimer oder Andy Schmid auch große Spieler in ihren Reihen.“

Duelle mit Sander Sagosen

Auf einen Lieblings-Gegenspieler konnten sich die beiden aber schnell einigen: „Sander Sagosen“, antworteten beide prompt. Der norwegische Superstar wechselt im Sommer aus Paris zum THW Kiel und gilt derzeit als bester Spieler der Welt. Dennis Szczesny könnte in seiner Rolle im Mittelblock sogar mehrfache direkte Duelle mit dem 24-Jährigen haben.

Vor vollen Rängen beim THW Kiel

Die Hallen sind in der Handball-Bundesliga für gewöhnlich um einiges größer als eine Klasse tiefer. Auch dort haben Szczesny und Beyer unterschiedliche Favoriten. „Ich freue mich“, so Beyer, „besonders auf die Halle in Flensburg, da geht es immer richtig ab.“ Szczesny hingegen freut sich auf das Auswärtsspiel beim Rekordmeister: „Ich hoffe sehr, dass wir vor vollen Rängen in Kiel spielen werden.“

Spiele gegen den Rekordmeister im Handball

Den Traum vom THW hat Szczesny übrigens schon länger. Als 15-Jähriger erzählte er in einem Interview mit der NRZ bereits: „Ich möchte irgendwann das Trikot des THW Kiel tragen.“ Auch wenn er nicht beim Rekordmeister selber spielt, kann er die Kieler nun im Essener Trikot von seinen Qualitäten überzeugen.

Größter Unterschied im körperlichen Bereich

Bei aller Vorfreude vergisst das Duo aber nicht, wie viel Arbeit jetzt ansteht. Den größten Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga sehen beide im körperlichen Bereich. „Wir müssen“, so Szczesny, „deutlich mehr im Kraftbereich arbeiten.“ Kollege Beyer ergänzt: „Der körperliche Unterschied ist enorm. Die Rückraumspieler sind gefühlt alle zwei Meter groß, und selbst die Außenspieler messen alle mindestens 1,85 Meter.“