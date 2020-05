Fußball: Wer kommt, wer geht? Die große Transferübersicht

Am Niederrhein. Von der Regionalliga bis zur Bezirksliga, von Duisburg bis Kleve. Unsere Transferübersicht zeigt alle Wechsel im Amateurfußball am Niederrhein.

Auch wenn der Ball aktuell aufgrund der Corona-Pandemie ruht, wird hinter den Kulissen der Fußballvereine in der Region ordentlich gearbeitet. Die Vereine basteln seit einiger Zeit an ihren Mannschaften für die kommende Saison. Unsere Redaktion hat eine Übersicht der bisher feststehenden Wechsel angefertigt und wird diese regelmäßig aktualisieren. Miteinbezogen werden alle Mannschaften aus der Region von Duisburg bis Kleve – von der Regionalliga bis runter in die Bezirksliga.

Diese Wechsel stehen bisher in der Regionalliga West fest

VfB Homberg

Zugänge: Jeffrey Malcherek (Westfalia Rhynern)

Abgänge: Patrick Dertwinkel (SSVg Velbert).

Trainer: Stefan Janßen (seit 2015)

Rot-Weiß Oberhausen

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Mike Terranova (bis Saisonende), Dimi Pappas (ab 1. Juli).

Diese Wechsel stehen bisher in der Oberliga Nordrhein fest

1. FC Kleve

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Marvin Ehis, Leslie Rume (beide Fichte Lintfort), Nathnael Scheffler (SV Sonsbeck)

Trainer: Umut Akpinar (seit Juli 2017).

Diese Wechsel stehen bisher in der Oberliga Westfalen fest

SV Schermbeck

Zugänge: Ahmet Efe Atis (TVD Velbert), Oguz Karagüzel (SSV Buer),

Abgänge: Dominik Milaszewski (Ziel unbekannt), Gökhan Turan (Ziel unbekannt), Kevin Rudolph, Patrick Rudolph (beide TuS Bösinghausen)

Trainer: Sleiman Salha (ab 1. Juli 2020)

Diese Wechsel stehen bisher in der Landesliga, Gruppe 1 fest

TV Jahn Hiesfeld

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Marcus Behnert (seit Juli 2019)

FSV Duisburg

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Etinosa Igbionawmhia (Duisburger SV 1900), Hilal Ali Khan (Fichte Lintfort).

Trainer: Daniel Sekic (ASC 09 Dortmund) für Markus Kowalczyk (Ziel unbekannt)

Duisburger SV 1900

Zugänge: Steffen Murke, George Michael Wiedemann (beide VfB Homberg II), Etinosa Igbionawmhia (FSV Duisburg), Lukas Kleine-Bley (SV Lohausen), Ionas-Apostolos Frantzozas (SSVg Velbert), Mohammed Moussaoui (Ratingen 04/19 II), Ryota Aota (Biwako Seikei Sport College/Japan).

Abgänge: Marcel Vogel, Dominik Langenberg, Ahmed Can Simsek (alle SpVgg Sterkrade-Nord), Maximilian Fritzsche, Henning Hopf (beide VfB Speldorf), Yunus Emre Kocaoglu (SV Scherpenberg)

Trainer: Julien Schneider (seit 2018).

Sportfreunde Hamborn 07

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: André Meier, Raffael Schütz, Marcel Gesemann, Riccardo Nitto (alle SV Scherpenberg), Blinort Namoni (SV Genc Osman Duisburg).

Trainer: Michael Pomp (seit 2017).

SV Genc Osmann Duisburg

Zugänge: Blinort Namoni (Hamborn 07), Hakan Yildirim (SV Scherpenberg), Talha Bayram (FC Bottrop), Asil Gerim (SV Heißen), Metehan Gürbüz (Rückkehr nach USA-Aufenthalt).

Abgänge: Valdet Totaj, Samet Sadiklar (beide SV Scherpenberg), Ali Basaran, Furkan Akay, Salih Altin (alle Duisburg 08), Hakan Uzun (Ziel unbekannt).

Trainer: Mustafa Öztürk (bislang Spielertrainer der 2. Mannschaft) für Ilyas Basol (beschränkt sich auf Position des Sportlichen Leiters).

Diese Wechsel stehen bisher in der Landesliga, Gruppe 2 fest

SV Scherpenberg

Zugänge: Julian Klingen (SV Schwafheim), Raffael Schütz, Andre Meier, Marcel Gesemann, Riccardo Nitto (alle Hamborn 07), Valdet Totaj, Samet Sadiklar (beide SV Genc Osman Duisburg), Yunus Emre Kocaoglu (Duisburger SV 1900), Mergim Rustemi (Duisburger FV 08), David Pawlowski (SV Straelen II).

Abgänge: Dennis Terwiel (VfB Speldorf), Hakan Yildirim (SV Genc Osman Duisburg), Gabriel Derikx (Fichte Lintfort), Dominik Weigl (Viktoria Goch). Emre Camdali, Paul Ihnacho, Murat Kara (alle unbekannt).

Trainer: Ralf Gemmer (seit Januar 2020).

TuS Fichte Lintfort

Zugänge: Hilal Ali Khan (FSV Duisburg), Tim Konrad, Alen Brajic (beide VfB Homberg II), Marvin Ehis, Leslie Rume (beide 1. FC Kleve), Rafael Vizuente Mora (SV Budberg), Gabriel Derikx (SV Scherpenberg).

Abgänge: Stefan Kapuscinski (SV Hönnepel-Niedermörmter), El Houcine Bougjdi (TSV Wachtendonk-Wankum).

Trainer: Volker Hohmann (seit Januar 2020).

SV Sonsbeck

Zugänge: Jamie Darren van de Loo (TSV Meerbusch), Nathnael Scheffler (1. FC Kleve), Philipp Elspass (SV Walbeck).

Abgänge: bisher keine.

Trainer: Heinrich Losing (seit Juli 2019).

PSV Lackhausen

Zugänge: Yannik Oenning, Sebastian Kaiser (beide VfL Rhede).

Abgänge: Canberk Cevirgen (SV 08/29 Friedrichsfeld), Raven Olschewski (Ziel offen), Theo Kötter (TuS Gahlen), Donavan Sadek (TuS Gahlen), Arda Gözüdok (RSV Praest), Daniele Kowalski (SF Königshardt).

Trainer: Björn Assfelder (seit Juli 2015).

Blau-Weiß Dingden

Zugänge: Hendrik Pols (GW Lankern), Patrick Liebrand (SV Krechting), Jonas Schneider, Phil Printing (beide eigene A-Jugend), Christian Görkes, Niklas Haffke (beide VfL Rhede).

Abgänge: Julian Weirather, Gerrit Lange (beide Karriereende).

Trainer: Dirk Juch (seit November 2013).

SpVgg Sterkrade-Nord

Zugänge: Marcel Vogel, Dominik Langenberg (beide Duisburger SV 1900), Serhat Sat, Fatih Gönül (beide Arminia Klosterhardt U19), Maximilian Abel (ETB SW Essen U19).

Abgänge: Fynn und Sverre Müller (Sterkrade 06/07)

Trainer: Julian Berg (seit März 2019).

SV Hönnepel-Niedermörmter

Zugänge: Marvin Ellmann (Schwarz-Weiß Essen), Stefan Kapuscinski (Fichte Lintfort), Dustin Eichholtz (FC Meerfeld), Tobias Tatzel (FC Meerfeld), Daniel Groß (SV Sonsbeck), Tim Panke (1. FC Kleve U 19).

Abgänge: Adis Dedic (Viktoria Goch), Christian Auclair, Islam Akrab, Edin Husic, Ribene Kimbakidila, Christopher Kimbakidila, Prince Kimbakidila, Luca Thuyl (alle Ziel unbekannt).

Trainer: Sven Schützek (seit Januar 2020).

SGE Bedburg-Hau

Zugänge: Tom Versteegen, Marcel Flietel (beide SV Vrasselt), Julian Kühn (TSV Weeze).

Abgänge: Martin Lindau (SuS Grün-Weiß Kalkar), Leon Müller (SV Rindern), Kevin Düffels (Viktoria Goch II).

Trainer: Sebastian Kaul (seit Juli 2014).

Diese Wechsel stehen bisher in der Bezirksliga, Gruppe 4 fest

VfL Tönisberg

Zugänge: Lukas Nowicki (VfL Repelen), Linus Schlebusch (FC Meerfeld).

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Andreas Weinand (seit 2019).

Borussia Veen

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Christian Hauk (seit 2017).

VfL Repelen

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Lukas Nowicki (VfL Tönisberg).

Trainer: Nico Pehla (ab 1. Juli 2020).

SV Sonsbeck II

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Maximilian Hans (SV Vyma), Norman Kienapfel (SF Broekhuysen).

Trainer: Johannes Bothen (seit 2017).

FC Meerfeld

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Trainer Thomas Geist (Ziel unbekannt), Linus Schlebusch (VfL Tönisberg), Timothy Mathew, Robert Kruppa, Eren Okumus (alle GSV Moers), Björn Diebels, Kevin Hettkamp (beide SC Rheinkamp), Lukas Vengels, Marcel Timm (beide TuS Xanten), Philipp Kmiec (SV Schwafheim), Dustin Eichholz, Tobias Tatzel (beide SV Hönnepel-Niedermörmter), Jan Pimingstorfer, Jonathan Brilski (beide Viktoria Goch).

Trainer: Thomas Geist (bis Saisonende).

SV Schwafheim

Zugänge: Philipp Kmiec (FC Meerfeld), Christian Zeiler (GSV Moers), Lavdrim Sulejmani, Mujo Adanalic, Kevin Röös (alle FC Rumeln-Kaldenhausen), Felix Dressler (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen).

Abgänge: Julian Klingen (SV Scherpenberg), Fabian Meier (TV Asberg), Julian Berk, Jan-Niklas Berning (SV Schwafheim II).

Trainer: Manfred Wranik (seit 2013) und Kevin Hanebeck (seit 2019).

SV Budberg

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Rafael Vizuete Mora (TuS Fichte Lintfort).

Trainer: Tim Wilke (seit 2019).

VfB Homberg II

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Steffen Murke, George Michael Wiedemann (beide Duisburger SV 1900), Alen Brajic (Fichte Lintfort).

Trainer: Sunay Acar (seit 2016).

GSV Moers

Zugänge: Pierre Drößmar, Viktor Huber, Oshipai von Schwartzenberg (alle SV Orsoy), Eren Okumus, Robert Kruppa, Timothy Mathew (alle FC Meerfeld), Gökhan Erol (Rückkehr nach Weltreise).

Abgänge: Christian Zeiler (SV Schwafheim), Maik Bodden, Andreas Isailovic (hören beide auf).

Trainer: Dirk Warmann (ab 1. Juli 2020).

SV Viktoria Goch

Zugänge: Dominik Weigl (SV Scherpenberg), Kosovar Demiri (SV Rindern), Jonathan Brilski, Jan Pimingstorfer (beide FC Meerfeld), Benedikt Schmitz (A-Jugend Fortuna Düsseldorf/ Fortuna Düsseldorf II), Niklas Zaß (A-Jugend KFC Uerdingen), Levon Kürkciyan (1. FC Kleve).

Abgänge: Job ten Barge (TSV Wachtendonk-Wankum), Sven Kleuskens (Ziel Unbekannt), Lucas Jacobs (Uedemer SV).

Spielertrainer: Daniel Beine (seit 2019).

1. FC Kleve II

Zugänge: Julian Bauer (FV Wiehl), Burak Akcaharman, Marten Albrecht, Leander Derksen, Felix Beeker (alle eigene Jugend).

Abgänge: Thomas Karcz (Karriereende).

Trainer: Lukas Nakielski (seit 2018).

Diese Wechsel stehen bisher in der Bezirksliga, Gruppe 5 fest

RSV Praest

Zugänge: Arda Gözüdok (PSV Wesel-Lackhausen), Niklas Beier (Rheingold Emmerich).

Abgänge: Tobias Reichelt (Rheingold Emmerich).

Trainer: Roland Kock (seit 2003).

SV Vrasselt

Zugänge: Daniel Buscher, Dennis Meiners (SV Rees), Dario Gerling (Fortuna Millingen).

Abgänge: Luke Ketelaer (Rheingold Emmerich), Marcel Flietel, Tom Versteegen (beide SGE Bedburg-Hau)

Trainer: Sascha Brouwer (seit 2014).

Hamminkelner SV

Zugänge: Andre Heidemann (RSV Raesfeld)(, Yannick Winkin, Rico Schendel (beide TuS Drevenack), Hasan Hamzaoglu (RWS Lohberg), Niklas Lange (GW Flüren), Bervedan Mengülogul (Wesel Anadolu Spor), Ferhat Güngör (1. FC Heelden), Benedikt Bahrenberg (eigene Reserve).

Abgänge: Raik Wittig, Joshua Oomen, Thore Pomorin (alle eigene Reserve), Jan-Christian Sweers (Co-Trainer beim HSV).

Trainer: Michael Tyrann (seit Juli 2018)

Viktoria Buchholz

Zugänge: Thilo Körperich (SV Duissern), Tom Straub (TuS Mündelheim), Dennis Weyand (Meiderich 06/95), Önder Karabulut (FSV Duisburg A-Jugend), Arndt Binder (SpVgg Sterkrade-Nord A-Jugend).

Abgänge: Alexander Piwetz (VfB Speldorf), Pascal Schmitt, Özgur Karabulut (beide SV Duissern).

Trainer: Maik Sauer (wie bisher).

Duisburger FV 08

Zugänge: Ali Basaran, Furkan Akay, Salih Altin (alle SV Genc Osman Duisburg).

Abgänge: Tobias Wünnenberg, Faouzi Amhamdi (beide SV Duissern), Mergin Rusemi (SV Scherpenberg), Cagri Düven, Emirkan Dikyol, Batuhan Dikyol (alle Ziel unbekannt)

Trainer: Dirk Pusch (seit 2019).

DJK Vierlinden

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Gennaro Harling (Wacker Dinslaken), Dennis Tannemann (MTV Union Hamborn), Himzo Muharemovic (SG Benrath-Hassels), Marvin Alexi (Arminia Klosterhardt II).

Trainer: Almir Duric (seit 2014).

SV 08/29 Friedrichsfeld

Zugänge: Canberk Cevirgen (PSV Wesel-Lackhausen).

Abgänge: Baris Tekin (RWS Lohberg), Christian De Groodt (Karriereende), Umut Can Yilmaz (RWS Lohberg).

Trainer: Dirk Lotz (seit 2015).

SuS Dinslaken 09

Zugänge: Onur Baran, Lucas Dziecichowicz, Domenik Czerlitzka, Justin Wälscher (alle TV Jahn Hiesfeld), Rene Rybka, Senol Yilmaz, Meris Hukanovic (alle DJK Vierlinden II)

Abgänge: Sofian Benchaou (RWS Lohberg).

Trainer: Julian Schubert (seit 2019), Markus Greulich (ab Sommer).

Arminia Klosterhardt II

Zugänge: Marvin Alexi (DJK Vierlinden), Nicolas Strömann, Luca Pirredda, Philip Bauer (1. Mannschaft)

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: David Löchte (seit 2016), Christian Dahlbeck (ab Sommer).

Hamminkelner SV

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Michael Tyrann (seit 2018).

Diese Wechsel stehen bisher in der Bezirksliga, Gruppe 6 fest

Arminia Klosterhardt

Zugänge: Kevin Kirchner (SC 20 Oberhausen), Phil Hevendehl (Sterkrade 06/07), Felix Hohmann, Max Nawrath (beide eigene U19),

Abgänge: Nicolas Strömann, Luca Pirredda, Philip Bauer (2. Mannschaft).

Trainer: Marcel Landers (seit 2019).

SC 20 Oberhausen

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Kevin Kirchner (Arminia Klosterhardt).

Trainer: Hans-Günter Bruns (seit 2019).

SV Adler Osterfeld

Zugänge: Gino Seggio, Robin Raguse (SC Frintrop).

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Udo Hauner (mit Unterbrechung seit 2013).

SF Königshardt

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Richard Zander (seit 2020).

Sterkrade 06/07

Zugänge: Ahmet Büyüköztürk (FC Bottrop), Finn und Sverre Müller (beide Sterkrade-Nord), Oguz Sefi (SF Königshardt), Dennis Lendl (Buschhausen 1912), Michael Kunze (GA Sterkrade), Nils Martin (06/07 II ).

Abgänge: Niklas Rudolph, Phil Hevendehl (beide Arminia Klosterhardt), Jonas Schnorrenberg (SC Frintrop), Tim Lippens (BW Fuhlenbrock).

Trainer: Georg Mewes (bis Saisonende), Lars Mühlbauer (ab Sommer)

Blau-Weiß Oberhausen

Zugänge: Bisher keine.

Abgänge: Bisher keine.

Trainer: Samet Arik (seit 2019).

Hinweis: Die Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle sind die Angaben der Vereine. Die Wechsel werden regelmäßig aktualisiert.