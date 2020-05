Fußballer des TV Jahn Hiesfeld nehmen Training wieder auf

Die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld bereiten sich auf die Wiederaufnahme des kontaktlosen Trainings in der kommenden Woche vor, nachdem die Landesregierung in der vergangenen Woche den Sport unter freiem Himmel unter Einhaltung der Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen erlaubt hat. Am Dienstag gehen die Landesliga-Kicker unter Leitung von Trainer Marcus Behnert wieder auf den Kunstrasen, die Jugendabteilung plant laut Gerd Ott, Sportlicher Leiter der Fußballer, auch in diesen Tagen die Rückkehr in den Trainingsbetrieb.





Um den Anforderungen gerecht zu werden, haben die Fußballer Corona-Regeln aufgestellt: So darf kein Spieler am Training teilnehmen, der gesundheitliche Einschränkungen oder in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu Infizierten hatte. Vor und nach der Trainingseinheit sind Mund- und Nasenschutz sowie Händedesinfektion vorgeschrieben.

An- und Abreise ist nur getrennt und nicht in Fahrgemeinschaften erlaubt. Die Spieler müssen in Sportbekleidung kommen und eigene Handtücher und Getränke mitbringen. Die Kabinen bleiben verschlossen, Toiletten dürfen nur einzeln genutzt werden. Begrüßungs- und Abschiedsrituale sind verpönt, der Mindestabstand zwischen Trainer und Spielern sowie zwischen den Spielern untereinander muss 1,5 Meter betragen.

Bei der Kommunikation muss sich wohl der eine oder andere Übungsleiter zurückhalten: „Kein lautes Sprechen, Rufen oder Brüllen“, heißt es in den Regeln. Spieler müssen sich beim Trainer an- und abmelden, Gäste sowie Zuschauer dürfen die Sportanlage nicht betreten.