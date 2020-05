Geisterspiele? Das sagen Vereine aus Dinslaken und Voerde

Dinslaken/Voerde. Die Fußball-Bundesliga will so schnell wie möglich wieder die Spiele ohne Zuschauer aufnehmen. Das sagen Vereine aus Dinslaken und Voerde dazu.

Warten ist das Gebot. Die einen, Vertreter der Amateurfußball-Clubs, harren auf eine Entscheidung des Fußball-Verbands Niederrhein, ob die in der Corona-Krise unterbrochene Saison abgebrochen wird. Am Samstag beraten unter anderem die Kreise Duisburg/Mülheim/Dinslaken und Rees-Bocholt in Videokonferenzen über das weitere Vorgehen. Die anderen, Verantwortliche und Spieler von der Bundesliga bis zur 3. Liga, würden am liebsten so schnell wie möglich wieder Geisterspiele ohne Zuschauer durchführen, sind aber von den Politikern in Bund und Ländern abhängig, die dafür grünes Licht geben müssen. Das geschieht nach aktuellem Stand frühestens am nächsten Mittwoch. Im Mittelpunkt der Diskussion: Beansprucht der Profi-Fußball eine Sonderrolle für sich? Und entfernt er sich noch weiter vom Amateursport? Die Redaktion hat sich an der Basis umgehört und klare Antworten bekommen.

Geht es nur noch ums Geld?

Gerd Ott (Sportlicher Leiter TV Jahn Hiesfeld): Bei der Durchführung von Geisterspielen sicherlich. Die Vereine der 1. und 2. Liga sind, nach eigener Aussage, reine Wirtschaftsbetriebe und auf die Gelder vom „Pay-TV“ angewiesen. Deshalb dieser enorme Druck einiger Erstligisten auf die Politik.

Dirk Lotz (Trainer SV 08/29 Friedrichsfeld): Natürlich geht es im Profibereich nur noch ums Geld! Jeder Verein ist mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen, wobei die überbezahlten Profis natürlich im Vordergrund stehen. Aber man sollte die Angestellten, die alle im Hintergrund in den Vereinen arbeiten, nicht vergessen, die auch um ihre Jobs bangen müssen und nicht wissen, wie es weiter geht, wenn keine Gelder mehr fließen.

Jörg Lieg (Trainer TV Voerde): Profifußball wird vermarktet, und da steht das Geld natürlich mit im Vordergrund.

Andre Feldkamp (Trainer SV Spellen): Ja, es geht nur noch ums Geld, da die Spielergehälter und die Ablösesummen explodiert sind.

Andreas Matyjaszek (Trainer SGP Oberlohberg): Ja, es geht nur ums Geld. 750 Millionen müssen die Vereine haben, um die Spieler zu bezahlen.

Wird der Bruch zwischen Amateuren und Profis noch größer?

Gerd Ott: Ich glaube, dass Profis und Amateure nicht zu vergleichen sind. Bei den Profis geht es bekanntlich um sehr viel Geld, Lobbyismus und Privilegien. Bei den Amateuren, zumindest in den unteren Klassen, geht es ausschließlich um den Sport und die damit verbundene Geselligkeit.

Dirk Lotz: Nein, das denke ich nicht, dahingehend wird sich meiner Meinung nach nichts ändern.

Jörg Lieg: Durch das, was jetzt passiert (Profis dürfen spielen, wir nicht), wird es deutlich!

Andre Feldkamp: Ich denke, der Bruch wird größer, ich sehe das aber auch von einer anderen Seite. Warum dürfen Bundesliga-Vereine ihrem Job nachgehen und Unternehmen wie z.B. Friseurläden nicht? Die Bundesliga trainiert ja schon mit Sondergenehmigung, obwohl eine Kontaktsperre herrscht, sie sollen mehrfach getestet werden, Pflegepersonal nicht. Warum? Ich finde es richtig, dass die Platzanlagen im Amateur-Fußball gesperrt sind.

Andreas Matyjaszek: Ich glaube nicht. Viele Fußballfans haben ihre Idole und Lieblingsvereine, für die ist es egal, wieviel sie verdienen. Es wird wohl so bleiben wie es ist.

Wie wäre es mit einer Unterstützung für die unteren Ligen?

Gerd Ott: Ich denke, die Vereine in den unteren Ligen decken ihre Kosten, die durch den Trainings-/Spielbetrieb entstehen, mit den Eintrittsgeldern, Mitgliedsbeiträgen und möglichen Sponsorengeldern/Spenden ab. Ruht der Sportbetrieb, fallen keine oder geringere Kosten an. Sollten bei einem ruhenden Spielbetrieb die laufenden Ausgaben dennoch höher sein als die Einnahmen, halte ich, je nach Ursache des Defizits, eine Unterstützung für angebracht.

Dirk Lotz: Das wäre wünschenswert, egal in welcher Form auch immer: Freikarten, Freundschaftsspiele (ohne Antrittsgage) oder mal Trainingseinheiten von renommierten Trainern. Natürlich unter Berücksichtigung des doch engen Zeitplans in der Bundesliga.

Jörg Lieg: Wäre natürlich gut, doch selbst große Clubs haben erhebliche Probleme und Sorgen um ihre Existenz.

Andre Feldkamp: Nein, ich denke, dass viele Vereine im Amateurbereich einen guten Job machen und finanziell gut aufgestellt sind. Da kann ich aber nur von meinem jetzigen Verein sprechen, der finanziell gut aufgestellt ist und in der Führung einen guten Job macht. Sicherlich werden einige Sponsoren sich zurückziehen, da sie aufgrund des Öffnungsverbots auch eventuell finanziell in einer Notlage sind.

Andreas Matyjaszek: Das wäre auch korrekt. Wir bezahlen schließlich auch 30 Euro für ein Fußballspiel. Und mein Verein würde sich auch über 500 Euro von einem Bundesligisten freuen.

Bringt der Gehaltsverzicht der Fußballer etwas?

Gerd Ott: Hier kommt es sicherlich auf die finanzielle Situation des Vereins an und auf die Höhe des Verzichtes. Wenn Robert Lewandowski auf 100.000 Euro verzichtet, hilft es den Bayern bestimmt nicht weiter.

Dirk Lotz: Natürlich bringt es jetzt in der schwierigen Zeit etwas, wenn Spieler auf Teile ihres Gehaltes verzichten. Zumindest schon mal für den Verein, wo sie gerade spielen. Aber auch hier sollte man mal überlegen, ob das alles gerechtfertigt ist, was Profis heutzutage so verdienen.

Jörg Lieg: Es ist immerhin eine gute Geste der Spieler. Das Geld kann für die Angestellten genommen werden, um denen zu helfen.

Andre Feldkamp: Nein, es wird ja nicht dauerhaft auf Geld verzichtet. Man kann nur hoffen, dass sich die Bundesliga-Vereine generell anders aufstellen.

Andreas Matyjaszek: Nein, die Gelder werden dann woanders eingeschoben.

Werden die Übertragungen geschaut?

Gerd Ott: Ja, aber doch nur von Pay-TV-Abonnenten. Hier würde ich mir wünschen, dass die Geisterspiele auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen werden. Eine Einigung zwischen den Sendern sollte doch in einer solchen Ausnahmesituation möglich sein.

Dirk Lotz: Ja, das auf jeden Fall. Alles wartet nur darauf, dass es wieder los geht, ob nun mit oder ohne Zuschauer, und das ist denke ich nicht nur im Fußball so. In allen Sportarten.

Jörg Lieg: Viele werden die Spiele schauen (auch in Gruppen)!

Andre Feldkamp: Ja, natürlich werden die Übertragungen geschaut, ohne Fußball geht’s ja dann auch nicht. Man kann nur hoffen, dass viele Spiele im Free-TV gezeigt werden, da könnte sich die Bundesliga dran beteiligen, um auch die Fans zufriedenzustellen. Ich bin Fußballer durch und durch, aber in Corona-Zeiten geht die Gesundheit vor, da sollte es keine Zweiklassen-Gesellschaft geben.

Andreas Matyjaszek: Dafür habe ich Sky abonniert und werde weiter die Vereine unterstützen.