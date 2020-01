Voerde. Beim SV Glückauf Möllen haben die Verantwortlichen die Winterpause genutzt, um weiter am Kader zu feilen. Zwei Neue sind in der Rückrunde dabei.

Glückauf Möllen verstärkt sich mit zwei neuen Spielern

Auch wenn die Meisterschaft in der Kreisliga A derzeit ruht, gibt es im Fußball immer viel Bewegung. Beim SV Glückauf Möllen haben die Verantwortlichen die Winterpause genutzt, um weiter am Kader zu feilen. Mit Massek Fall und Said Koumbaz präsentieren die Möllener auch gleich zwei Verstärkungen vor dem Rückrundenstart.

Fall kommt vom VfB Obermarxloh an die Rahmstraße. In früheren Tagen war der gebürtige Malier bereits für die Lokalrivalen Gelb-Weiß Hamborn, Yesilyurt Möllen und den TV Voerde aktiv. Glückauf Möllens Sportlicher Leiter Kevin Kapteina ist von dem Angreifer überzeugt: „Auch wenn Massek erst 21 Jahre ist, hat er sein Potential bei einigen Vereinen bereits unter Beweis gestellt. Außerdem steht uns ein jüngerer Spieler auch mal wieder gut zu Gesicht.“

Fricke und Innocenti wieder im Training

Der zweite Neuzugang ist in Möllen kein Unbekannter. Said Koumbaz spielte 2013 zuletzt für Glückauf, damals noch in der Bezirksliga. Einer, der zu dieser Zeit noch an seiner Seite stand, hat ihn nun verpflichtet. Kevin Kapteina ist überaus glücklich den Transfer von Koumbaz unter Dach und Fach gebracht zu haben: „Wir wollten Said eigentlich jedes Jahr haben, aber er wollte immer in der Bezirksliga spielen. Mit ihm steigen die Chancen, dass er das nächste Saison auch wieder kann.“

Neben den zwei externen Neuzugängen gibt es intern auch zwei gefühlte Neuzugänge, denn Kevin Fricke und Silvio Innocenti haben das Training wieder aufgenommen und sollen in den kommenden Tagen und Wochen wieder fest zur Mannschaft gehören.