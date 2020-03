Glückauf Möllens Trainer wechselte den Matchwinner ein

Christian Schwarz, Trainer des Fußball-A-Kreisligisten Glückauf Möllen, hatte nach der langen Winterpause die Partie gegen Gelb-Weiß Hamborn herbeigesehnt. Seine Spieler hingegen schienen zum großen Teil noch im Winterschlaf zu stecken. Einzig mit dem Ergebnis konnte er nach der Partie gegen die spielstarken Hamborner zufrieden sein. Nach 90 teilweise sehr langweiligen Minuten hieß es am Ende 3:1 (1:1) für Möllen.

„Das war ein Arbeitssieg, mehr nicht. Wir haben so ziemlich alles vermissen lassen, was wir in den letzten Wochen trainiert haben“, lautete Schwarz’ Fazit. So richtig konnte er sich die Leistung seiner Mannschaft nicht erklären. Ob es die lange Pause, das ungemütliche Wetter oder der ungeliebte Ascheplatz war. Kaum ein Spieler wirkte, als wäre er wirklich auf der Höhe.

In der Anfangsphase strahlte einzig der schnelle Tobias Tönges ein wenig Gefahr aus. Dieser brachte sein Team durch eine starke Einzelaktion in Führung (23.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt ziemlich schmeichelhaft. Die Gäste waren eigentlich besser im Spiel und steigerten sich nach dem Gegentreffer weiter. Trotzdem bedurfte es der Mithilfe des Möllener Schlussmanns Marvin Knaup, um den wohlverdienten Ausgleich zu erzielen. Nach einem langen Ball kam Knaup aus seinem Gehäuse, um mit seinem Kopf zu klären. Unglücklicherweise genau auf den Fuß von Jose Dobiegala, der blitzschnell reagierte und den Ball direkt über Knaup hinweg ins verwaiste Tor beförderte (37.).

Nach der Pause kamen die Möllener leicht verbessert aus der Kabine und erzeugten mehr Druck in der Offensive. Wendepunkt der Partie war die 61. Spielminute. Zuerst musste der Hamborner Kevin Fröde mit Gelb-Rot vom Platz. Beim anschließenden Freistoß stand der kurz zuvor eingewechselte Ertugrul Yirtik goldrichtig und markierte das 2:1. Wenige Minuten später wurde er dann endgültig zum „Matchwinner“ (Schwarz). Tönges hatte sich auf dem linken Flügel stark durchgesetzt, zog in den Strafraum und legte quer auf Yirtik, der nur noch einschieben musste (66.). Neben der Leistung seiner Mannschaft ärgerte sich Schwarz besonders über das Verhalten von Mumibekir Dema. Von Beginn an haderte er mit den Entscheidungen des Schiedsrichters und bettelte quasi um eine Verwarnung. Diese bekam er dann auch nach gut einer Stunde. In der 77. Minute sah er dann seine, etwas fragwürdige, zweite und fehlt somit im nächsten Spiel.

Glückauf: Knaup; Burkamp, Pietruszka, Moelleken, Rustemi, Grzeskowiak (68. Muhs), Kilic (68. Fall), Breder, Lech (60. Yirtik), Dema, Tönges (86. Alter)