Guter Start für Aliento in die Verbandsliga-Saison

Die Jazz & Modern Dance-Formation Aliento hat einen gelungenen Start in die Verbandsliga-Saison hingelegt: In Dorsten kamen die Tänzerinnen des TSV Kastell Dinslaken auf Platz drei.

Sie Dinslakenerinnen, die im vergangenen Jahr aus der Oberliga abgestiegen waren, gingen mit Trainerin Leonie Scheer motiviert in das neue Tanzjahr. Neben sieben weiteren Mannschaften wollten sie sich bestmöglich präsentieren, um sich eine gute Ausgangsplatzierung in der Liga zu sichern.

Gute Basis

Und dies sollte gelingen: Nach dem Einzug in das Große Finale der Top Fünf überzeugte Aliento das Wertungsgericht noch einmal und erhielt am Ende die Wertung 1-4-4-2-3. Dies verschaffte der Formation die Bronzemedaille und somit eine sehr gute Basis in der Liga. Den Turniersieg holte sich das Team Top Secret aus Haltern, Silber ging an Refire vom selben Verein. Die Liga trifft sich am 15. März in Haltern zum zweiten Turnier wieder.

Die anderen drei Formationen des TSV Kastell stehen bereits in den Startlöchern: Am 7. März startet in Brühl zuerst Sunshine in die Jugendverbandsliga, anschließend Madley in die 2. Bundesliga. Am 22. März fängt das Wettkampfjahr in der Kinderliga für Maravilla in Ibbenbüren an.