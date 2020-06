Hängepartie um Halle beeinflusst Sanierung in Lohberg nicht

Die Hängepartie um den Bau einer neuen Sporthalle an der Augustastraße hat nach Angaben der Stadtverwaltung zunächst keine Auswirkungen auf die Sanierung der Bezirkssportanlage in Lohberg. Stefanie Sander, derzeit als Bauleiterin für die Arbeiten auf den Plätzen des SuS 09 Dinslaken zuständig, erklärte im Sportausschuss am vergangenen Donnerstag, dass die Maßnahme bei VfB Lohberg und RWS Lohberg im Jahr 2021 beginnen soll.

Stadtverwaltung muss günstigere Hallenlösung finden

Der Sportausschuss hatte in seiner Sitzung der Planung der Verwaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem vor allem die CDU eine kostengünstigere Version für eine Dreifach-Sporthalle forderte (wir berichteten). In der aktuellen Vorlage waren Investitionen in Höhe von 9,6 Millionen Euro veranschlagt. Wegen der Kommunalwahl im September ist gut möglich, dass über den Bau erst im kommenden Jahr entschieden wird.

Laut Stefanie Sander werden die Arbeiten in Lohberg in drei Bauabschnitten unterteilt: Als erstes sind die Außensportflächen dran, dann folgen Hoch- und Tiefbau und zuletzt die Sporthalle. „Die Umsetzung des ersten Bauabschnitts ist in 2021 geplant“, sagte Sander, „die weitere Abfolge hängt auch davon ab, was mit der Halle passiert“.

Für Kunstrasenplätze in Lohberg werden Fördermittel beantragt

Die Herrichtung der Außensportflächen kostet nach Berechnungen im Integrierten Handlungskonzept für Lohberg aus dem Jahr 2019 rund 2,65 Millionen Euro, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen schlagen mit 3,2 Millionen zu Buche. Davon sind allein für den Bau von drei Kunstrasenplätzen – ein Groß-, ein Jugend- und ein Kleinspielfeld – im Budget 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Letztere Summe könnte zu 70 Prozent mit öffentlichen Städtebaufördermitteln finanziert werden, rechnete Stefanie Sander vor. Die Bewerbungsfrist zur Förderung läuft bis Ende September, ein Bescheid würde bis März 2021 erwartet. „Wir wollen aber unabhängig von einer Zusage mit dem Bau beginnen“, so Sander.

Finanziell und zeitlich beim SuS 09 Dinslaken im Plan

Die Arbeiten auf der Bezirkssportanlage Voerder Straße liegen unterdessen sowohl finanziell als auch zeitlich weitgehend im vorgesehenen Rahmen. In manchen Gewerke hätten sich Kostensteigerungen ergeben, dafür sei an anderer Stelle eingespart worden, führte die Bauleiterin aus. Die Stadt kalkuliert mit etwa 3,8 Millionen Euro an Investitionen. Eine endgültige Abrechnung könne jedoch erst erfolgen, wenn die Parkplatzsanierung am Ende der Maßnahme erfolgt ist.

Wiederinbetriebnahme derSportanlage für August geplant

Nach wie vor ist die Wiederinbetriebnahme der Sportanlage für August dieses Jahres geplant, Stefanie Sander geht aber „eher von Ende als von Anfang des Monats“ aus. In dieser Woche soll auf dem Naturrasen die Einsaat vorgenommen werden. Leichte Verzögerungen könnten sich allenfalls ergeben, da in nächster Zeit möglicherweise geplante Arbeiten an der Kunststofflaufbahn und die Errichtung des Tribünendachs miteinander kollidieren: „Wir sind gerade dabei, das räumlich und zeitlich zu arrangieren“, sagte Sander.