Hanna Neirich traf gleich viermal für den SuS 09 Dinslaken

Die B-Juniorinnen des SuS 09 Dinslaken haben Moral bewiesen und gleich ihr erstes Saisonspiel in der Fußball-Leistungsklasse gewonnen. Bei Rhenania Bottrop gelang der Mannschaft von Trainer Yüksel Atar ein 6:4 (2:3)-Erfolg. Die Dinslakener U17 geriet nach einer knappen halben Stunde zunächst in Rückstand (29.), antwortete durch Hanna Neirich aber prompt (31.). Bottrop zog durch zwei weitere Treffer (33., 35.) auf 3:1 weg, doch die Gäste gaben sich nicht auf. Kurz vor dem Gang in die Kabine traf Neirich erneut (38.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der SuS dann richtig auf. Erst war es Kyra Bergmann (43.), die den Ausgleich besorgte, ehe Neirich mit zwei Toren in Folge (62., 72.) für die Vorentscheidung sorgte. Das sechste Dinslakener Tor gelang Joy Jähnel (74.). Der letzte Bottroper Treffer (80.) hatte keine Bedeutung mehr. „Die Mädchen“, freute sich Trainer Atar, „haben bewiesen, dass sie eine Mannschaft sind. Sie haben gekämpft und bis zum Schluss zusammengehalten.“

In der Hauptrunde der Leistungsklasse gelang auch den C-Juniorinnen des SuS 09 Dinslaken ein Start nach Maß. Die Mannschaft von Ludger Peters gewann bei Tuspo Richrath 1:0 (1:0). Anfänglich hatten die dezimierten 09er Probleme mit dem großen Kunstrasen, kamen dann aber immer besser in die Partie. Das entscheidende Tor erzielte Mia Holt bereits nach acht Minuten.

Trainer Peters war mit dem Ergebnis zufrieden, sah aber noch Verbesserungsmöglichkeiten: „Insgesamt gab es nicht viele Torchancen, auch wenn wir da noch ein kleines Plus hatten. Wir hätten einige Möglichkeiten besser nutzen können, aber der Sieg war schon wichtig.“