Harry Mohrhoff wird Trainer beim TV Biefang

Ziemlich genau sechs Wochen ist es her, da gab der Handball-Oberligist HSG Hiesfeld/Aldenrade bekannt, die Zusammenarbeit mit Trainer Harry Mohrhoff nach der Saison zu beenden. Der Übungsleiter hat sich in den vergangenen Wochen nun unterschiedliche Angebote angehört und ist zu dem Schluss gekommen, wieder in den Damenhandball zu wechseln. Genauer gesagt zum TV Biefang in die Oberliga.

Im Handball ruht also derzeit nur der Ball. Die Vereine sind hinter den Kulissen weiter mit den Planungen für die kommende Spielzeit beschäftigt. In Oberhausen ist Mohrhoff kein Unbekannter, denn schließlich hatte er 2017 an der Seitenlinie das Sagen, als die Damen den Aufstieg in die Oberliga feierten.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Erschwerte Kaderplanung

Für Mohrhoff selbst heißt es nun aber abwarten. Da der Handballverband Niederrhein einen Abbruch der aktuellen Saison noch nicht beschlossen hat, wäre es möglich, dass er noch als Trainer der HSG gebraucht wird. Selbst im Falle eines vorzeitigen Abbruchs, müsste der Übungsleiter noch warten, ab wann der Trainingsbetrieb bei den Oberhausenern starten kann. Die derzeitige Situation gefällt Mohrhoff in seinen Planungen auf jeden Fall nicht: „Ich bin natürlich schon parallel dabei, den Kader in Biefang für die kommende Saison zu planen. Dafür ist es eigentlich nötig, dass ich persönliche Gespräche mit Spielerinnen führe. Am Telefon ist das immer etwas anderes.“

Ganz egal wie der Verband entscheidet, spielen die Damen des TV Biefang auch in der kommenden Saison in der Oberliga und werden dort auch auf die Damen von Mohrhoffs jetzigem Verein, der HSG Hiesfeld/Aldenrade, treffen. „Ich hoffe doch“, scherzt der Trainer, „dass meine Jungs dann gucken kommen und dem TV Biefang die Daumen drücken.“

Bei dem Oberhausener Verein musste der Übungsleiter nicht lange nach Gründen für eine Engagement suchen. Für Harry Mohrhoff gab es auf Anhieb mehrere Argumente für den Wechsel: „Ich habe aus meiner kurzen Zeit beim TVB viele positive Erinnerungen mitgenommen und dort stimmt für mich die Mischung aus Spaß an der Arbeit und Entfernung zu meinem Wohnort Wesel-Büderich.“