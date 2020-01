Dinslaken. Für die Tennis-Herren des TV Jahn Hiesfeld läuft es in der 2. Verbandsliga. Ganz im Gegenteil zu den Damen des TC RW in der 1. Verbandsliga.

Herren des TV Jahn Hiesfeld bleiben ungeschlagen

Die 1. Verbandsliga ist im Tennis kein Zuckerschlecken. Wie gut das Niveau in der Spielklasse ist, bekommen derzeit auch die Damen des TC Rot-Weiß Dinslaken zu spüren. Auch am dritten Spieltag gingen die Dinslakenerinnen leer aus. Beim Tabellenführer BS Düsseldorf musste sich der TC RW mit 2:4 geschlagen geben. Den Punkt im Einzel holte Anja Lingen an erster Stelle mit 1:6, 6:2, 11:9 – alle anderen Partien gingen deutlich verloren. Im Doppel hatten die Gastgeberinnen Verletzungssorgen und mussten einmal abschenken. Das zweite Doppel wurde wieder deutlich gewonnen. „Die Spiele waren eigentlich bis auf Anjas Einzel wieder sehr deutlich. Es ist sehr schwer in der Liga, aber wir werden weiterhin alles versuchen, um den ersten Sieg zu holen,“ bleibt Mannschaftsführerin Annika Engelbrecht guter Dinge.

Einen recht kurzen Samstag verlebten die Damen des TV Jahn Hiesfeld beim Auswärtsspiel gegen Moers 08 in der 2. Verbandsliga. Beim Spitzenreiter blieben die Veilchen ohne Siegchance und verloren klar mit 0:6. Einzig die Holländerin Maxim van Ossenbruggen zwang ihre Gegnerin in den Match-Tiebreak, musste sich dabei aber ebenfalls geschlagen geben. Die anderen Einzel gingen allesamt glatt an die Gastgeberinnen. Die Doppel wurden trotz einer klaren 4:0-Führung für Moers zwar nicht abgeschenkt, für etwas Zählbares sollte es dennoch bei den Hiesfeldern nicht reichen. Mannschaftsführerin Elisa Schmidtke zeigte sich nach der ernüchternden Erfahrung allerdings als faire Verliererin: „Moers war der klare Favorit und sie sind ihrer Rolle auch gerecht geworden. Wir konnten heute noch einiges lernen. Am kommenden Wochenende gegen Bocholt kann es auf jeden Fall nur besser werden.“

Bijsterbosch hat leichtes Spiel

Die Herren des TV Jahn Hiesfeld wussten zum Jahresauftakt noch nicht ganz zu überzeugen und kamen gegen den Netzballverein II nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus. Die Veilchen bleiben in der 2. Verbandsliga aber dennoch ungeschlagen in der Hallensaison und dürfen weiter um die oberen Plätze mitmischen.

Der Holländer Lars Bijsterbosch hatte leichtes Spiel an erster Position, denn sein Gegner gab schon beim Stand von 0:4 auf, somit ging die Partie mit 6:0, 6:0 an die Gastgeber. „Ich denke, Lars hätte das Spiel aber auch ohne Abbruch relativ zügig gewonnen“, lobte Mannschaftssprecher Robin Pischel seine Nummer eins. Jahn-Youngster Finn Bischof zeigte an zweiter Position ebenfalls starkes Tennis, musste sich nach hartem Kampf aber im Match-Tiebreak geschlagen geben. Den zweiten Hiesfelder Punkt sicherte auch der zweite Niederländer in Diensten des TV Jahn. Jorrit ter Maat gewann sein Spiel ohne Probleme 6:2, 6:0. Tim Müller verlor sein Einzel an vierter Stelle überraschend, so mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Ein Doppel mussten die Gäste aufgrund der Verletzung kampflos abgeben, das zweite jedoch wurde gespielt und ging zu Gunsten des Netzballvereins aus. „Wir haben wahrscheinlich auch zu viel überlegt, wie wir die Doppel aufstellen sollen, anstatt einfach auf uns zu gucken. Dennoch stehen wir weiter ohne Niederlage da“, ist Robin Pischel nicht unzufrieden.