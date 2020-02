HSG Hiesfeld/Aldenrade fand keinen Zugriff in der Abwehr

Nachdem die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade zwei wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt einfahren konnten, kassierte die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff beim Abstiegskonkurrenten TV Angermund den nächsten Dämpfer und unterlag mit 31:35 (18:19).

Dabei lieferten sich beide Teams zu Beginn einen offenen Schlagabtausch, nutzten ihre Chancen im Angriff und hatten Probleme in der Abwehr. Bereits nach sechs Minuten glichen die Gastgeber zum 4:4 aus, ehe sich die HSG nach knapp zehn Minuten beim Stand von 9:7 erstmals mit zwei Toren absetzen konnte. Daraufhin wurden die Lücken in der HSG-Abwehr jedoch größer und Angermund bekam mehr und mehr Raum im Angriff.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Die Gäste wirkten zunehmend verunsichert und leisteten sich im Spielaufbau Unkonzentriertheiten, die die Gastgeber dankend annahmen und das Spiel nach 20 Minuten zu ihren Gunsten drehten. Zwar schaffte es die Spielgemeinschaft, den Rückstand zunächst klein zu halten, verlor jedoch von Minute zu Minute den Zugriff auf die Partie und ging schließlich mit einem Tor Rückstand in die Kabine.

Einbruch nach dem 22:22-Ausgleich

Auch in Halbzeit zwei fand die HSG in der Abwehr nicht zu ihrer gewohnten Form. Angermund wurde stärker und übernahm die Kontrolle. Dennoch schafften es Mittelmann Kevin Kirchner und Co. nach 40 Minuten zum 22:22 auszugleichen, verloren daraufhin jedoch endgültig den Zugriff. Innerhalb von sieben Minuten setzten sich die Hausherren mit fünf Toren ab und nahmen die Deckung der HSG regelrecht auseinander.

Trainer Mohrhoff ärgerte sich über die Niederlage und sah den Knackpunkt in der Defensive: „Im Deckungsverbund hat gar nichts funktioniert. Wenn du 35 Gegentore kassierst, brauchst du dich am Ende nicht zu wundern, wenn du so ein wichtiges Spiel verlierst. Klar hätten wir vorne auch die eine oder andere Chance mehr nutzen können, aber mit 31 Toren haben wir auch schon Spiele gewonnen.“

Auch in den kommenden Wochen wird es für die HSG nicht leichter. Mit dem Tabellenzweiten Adler Königshof und dem TV Lobberich warten zwei Brocken auf den Tabellenelften. „Wenn wir punkten wollen, müssen wir uns vor allem in der Deckung und der Abwehrarbeit deutlich steigern, ansonsten sehe ich gegen diese beiden Mannschaften keine Chance“, so der Übungsleiter.

HSG: Hillig, Schnier, Berner (2), Homscheid, Blum (4), Pobric (4), Möller, Terhorst, Marijanovic (1), Kirchner (7), Jurzik (8), Jüngling (1), Schwarz (1), Ebbing (3).