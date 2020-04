HSG Hiesfeld/Aldenrade hat sich in der Oberliga etabliert

Vor ungefähr vier Wochen feierte die HSG Hiesfeld/Aldenrade ihr einjähriges Bestehen, und kurze Zeit später wurde die Saison in der Handball-Oberliga abgebrochen. Die Spielgemeinschaft war als Aufsteiger mit dem Ziel Klassenerhalt in die Spielzeit gegangen und bestand die erste Bewährungsprobe. Auch wenn nur 18 der 26 Spieltage absolviert werden konnten, so holte die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff immerhin 14 Punkte und beendete die Saison auf dem zehnten Platz.

HSG Hiesfeld/Aldenrade zahlte anfangs Lehrgeld

Zu Beginn der Saison hatte der Liga-Neuling noch so seine Probleme, zahlte nach seinem Auftaktsieg gegen den TSV Aufderhöhe reichlich Lehrgeld, steigerte sich aber mit fortlaufender Zeit und hätte sicher noch weiter in der Tabelle klettern können. HSG-Spielführer Nils Berner weiß genau, warum seine Mannschaft zunächst ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte: „Wir mussten uns zunächst an das Niveau in der Oberliga gewöhnen. Auch wenn wir wussten, dass einige von uns das Potential haben, um in der Liga zu glänzen, haben wir Zeit gebraucht.”

Berner selber durchlebte ein eher durchwachsenes Jahr. In der vergangenen Saisons zählte der Linksaußen zu den Top-Torschützen bei den Hiesfeldern, in der abgelaufenen Saison traf Berner in 15 Spielen nur 21 Mal. „Mit meiner Leistung”, so der Kapitän selbstkritisch, „kann ich nicht zufrieden sein. Ich bin nicht an das Niveau der Vorjahre herangekommen und hatte immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen.“

Lob für Jonah Ebbing und Sören Hillig

Für seine Mannschaftskameraden hat Berner allerdings vorrangig lobende Worte: „Den größten Sprung haben in meinen Augen Jonah Ebbing und Sören Hillig gemacht.” Beide kommen aus der Jugend der JSG Hiesfeld/Aldenrade.

Philipp Homscheid übernimmt Verantwortung

Einer, der bei der HSG längst nicht mehr als Jugendspieler gilt, sondern schon regelmäßig Verantwortung übernimmt, ist Philipp Homscheid. Der Youngster hat mit dem Abbruch der Saison auch erst ein reguläres Jahr im Seniorenbereich absolviert, zählt aber schon jetzt zu den festen Größen im Team. „Ich bin sehr glücklich, dass ich schon so viel Spielzeit bekommen habe und Verantwortung übernehmen durfte”, so der Rückraumspieler.

Homscheids Durchschnitt: 2,7 Tore pro Spiel

Der Sprung aus dem Jugend- in den Seniorenbereich scheint Homscheid nicht sonderlich viel auszumachen. Immerhin kommt er in seinem ersten Jahr auf einen Toreschnitt von 2,7 pro Spiel. Der Youngster sieht bei sich dennoch einige Defizite: „Verbessern kann man sich glaube ich immer. Für mich sind vor allem Tempo und Kraft die unterschiedlichsten Merkmale zur Jugend beziehungsweise zur Verbandsliga. Ich möchte mich in Zukunft auch in der Defensive weiterentwickeln.”

Vorsprung auf die regulären Abstiegsplätze

Mit dem Resultat der Saison kann die HSG als Aufsteiger definitiv zufrieden sein. Auf die regulären Abstiegsplätze hatten Harry Mohrhoffs Schützlinge zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits acht Zähler Vorsprung. Damit ist die HSG in jedem Falle in der Oberliga angekommen.

Verstärkung durch Kevin Kirchner

Regen Anteil daran hat auch Kevin Kirchner, der vor der Saison aus Rheinhausen zur HSG gewechselt ist. Kirchner hatte in den ersten Spielen noch etwas Anlaufprobleme, aber schon damals sagte Kapitän Berner seinem Mannschaftskollegen eine bessere Zukunft voraus: „Wir werden noch sehr viel Spaß in ihm haben.”

Entwicklung macht Mut für die Zukunft

Und Berner sollte Recht behalten. Besonders in den letzten Spielen wusste Kirchner sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber zu überzeugen. Insgesamt macht die jüngste Entwicklung der HSG Mut für die Zukunft.