HSG Hiesfeld/Aldenrade kommt kampflos zu Punkten

Das nächste Wochenende können die Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade schon einmal anderweitig verplanen – denn der Oberligist wird kampflos zu zwei Punkten kommen. Die Partie beim TV Beyeröhde II wurde abgesagt und der Sieg der HSG zugesprochen.

„Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, warum das so ist“, berichtet Michael Peter, der Sportliche Leiter. „Beyeröhde trat mit der Bitte um eine Spielverlegung an uns heran. Sie waren sogar bereit, bei uns zu spielen, da ihnen ansonsten keine Torhüterin zur Verfügung gestanden hätte“, erklärt Peter. „Wir hatten dem Verband unser Einverständnis mitgeteilt, wurden dann aber seitens des Spielleiters darüber informiert, dass eine Verlegung nicht möglich sei.“ Infolgedessen hat der TVB das Spiel komplett abgesagt.

„Ich finde das sehr schade, wir hätten nach der langen Pause gerne wieder gespielt“, sagt Peter, so dass es nun erst einmal mit Training weitergeht. Dies leitet derzeit die Co-Trainerin Karen Heddenhausen – ihres Zeichens übrigens frühere DDR-Junioren-Nationalspielerin. Nach dem Rücktritt von Trainer Dirk Rahmel geht die Suche nach einem Nachfolger weiter. „Weiterhin ist es unser Wunschziel, jemanden zu finden, mit dem wir auch in der neuen Saison weitermachen“, will Peter daher keinen Schnellschuss abgeben.