HSG Hiesfeld/Aldenrade überzeugt nach schwachem Start

Dinslaken. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade machte in der Handball-Oberliga gegen den TV Lobberich einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Die HSG Hiesfeld/Aldenrade machte in der Handball-Oberliga mit einem deutlichen 34:23 (16:9)-Erfolg über den TV Lobberich einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Nach dem frühen Führungstor durch Mirco Schwarz nach etwas mehr als einer Minute taten sich die Gastgeber allerdings zunächst schwer, weitere Tore zu erzielen. Innerhalb der nächsten sechs Minuten musste die HSG einen 0:4-Lauf über sich ergehen lassen, ehe Kevin Kirchner in der zehnten Minute das zweite Tor für die Hausherren gelang. Der rechte Rückraumspieler hatte nun Blut geleckt und sorgte mit drei weiteren Toren für die erneute Führung der HSG (5:4, 14.). Danach zeigte der wieder einmal gut aufgelegte Torhüter Adrian Schnier eine starke Parade und schickte Jonah Ebbing über die rechte Seite, von wo dieser die 6:4-Führung erzielte, die die Gäste zur ersten Auszeit der Partie veranlasste.

Danach gestaltete Lobberich das Spiel wieder ausgeglichener und brachte dies auch auf die Anzeigetafel (7:7, 20.). Doch die HSG entwickelte in der Folge wieder mehr Druck und konnte sich mit einer 4:0-Serie innerhalb von knapp vier Minuten wieder absetzen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit zeigten sich die Gastgeber als besseres Team und brachten mit einer deutlichen Führung bereits eine Art Vorentscheidung in die Kabine.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Nach der Pause knüpften die „Veilchen“ an ihre starke Leistung an und setzten sich bis zur 37. Minute auf 21:12 ab. Der gegnerische Trainer versuchte, dem entgegenzuwirken und ließ nach einer Auszeit Kevin Kirchner und Lennart Blum in Manndeckung nehmen, womit sich die HSG zunächst schwertat. Mitte der zweiten Halbzeit hatte sich Lobberich auf fünf Tore herangekämpft (23:18, 45.), doch die HSG ließ sich nicht beirren und lag knapp sechs Minuten später mit 28:20 vorne, wobei Philipp Jurzik sich mit drei Toren am Stück, inklusive einem Siebenmeter, hervortat. In der Schlussphase schraubte die Spielgemeinschaft das Ergebnis dann noch weiter in die Höhe.

„Der Anfang war nicht so gut, da waren wir nicht so richtig da. Aber wir haben die Ruhe bewahrt und uns nach vorne gespielt. Danach haben wir dann die restliche Spielzeit dominiert, wobei Lobberich auch nicht komplett war. Das war ein wichtiger Sieg für uns. Abwehr und Angriff haben sehr gut funktioniert“, resümierte der zufriedene HSG-Trainer Harry Mohrhoff.

HSG: Schnier, Hillig; Blum (4), Pobric, C. Schnier (1), Möller, Berner (2), Marijanovic, Kirchner (8), Jurzik (10/4), Schwarz (2), Ebbing (7).