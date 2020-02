HSG Hiesfeld/Aldenrade verschafft sich gegen Homberg Luft

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga hat die HSG Hiesfeld/Aldenrade einen wichtigen Sieg errungen. Gegen den direkten Konkurrenten VfB Homberg setzte sich die HSG in einem vor allem in der zweiten Halbzeit umkämpften Duell mit 30:28 (18:12) durch.

Die Gastgeber erwischten einen sehr guten Start in die Partie und führten nach sechs Minuten bereits mit 4:0. Keeper Adrian Schnier hatte einen Sahnetag erwischt und musste erst nach sieben Minuten den ersten Gegentreffer per Siebenmeter hinnehmen, während seine Vorderleute effizient ihre Chancen nutzten.

Nach ihrem ersten Torerfolg kamen die Gäste zwar besser ins Spiel, doch die Spielgemeinschaft blieb die bessere Mannschaft, obwohl unter anderem Nedim Pobric und Kevin Kirchner zwischenzeitlich gute Chancen vergaben. Nach einer Viertelstunde stand es 9:6 für die Gastgeber, die in der Folge ihre Führung wieder ausbauen konnten, auch weil Schnier in der 18. Minute einen Siebenmeter parierte.

Nedim Pobric trifft zum 28:24

Die zweite Halbzeit begann für die Mannschaft von Harry Mohrhoff ebenfalls gut, nach 40 Minuten konnten sie ihre Sechs-Tore-Führung aufrechterhalten. In der Folge wurde die Partie immer hektischer, die HSG nahm immer wieder Würfe aus unvorbereiteten Angriffen und brachte so Homberg wieder ins Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende waren die Gäste auf 24:20 herangekommen, ehe der Gäste-Coach eine Auszeit nahm und seine Mannschaft für die Schlussphase noch einmal einpeitschte.

Der Trainer schien die richtigen Worte gefunden zu haben, denn Homberg kam immer besser ins Spiel, während die HSG in der ein oder anderen Situation nervös zu werden schien. Drei Minuten vor dem Ende stellten die Gäste auf Manndeckung um, doch Pobric setzte sich durch und traf zum wichtigen 28:24 für sein Team.

Florian Jüngling besorgt den Endstand

In der Schlussphase konnte Schnier mit einer weiteren starken Parade einen Gegenstoß einleiten, den erneut Pobric verwertete, ehe Florian Jüngling den Endstand herstellte. „Die erste Halbzeit war gut, die zweite nicht so gut. Hauptsache ist aber, dass wir die zwei Punkte geholt und den Kampf angenommen haben. In der ersten Halbzeit hat vieles gepasst, in der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere Fehlerquote extrem erhöht. Letztendlich haben wir aber den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt“, resümierte Mohrhoff.

HSG: A. Schnier, Hillig; Schwarz (1), Kirchner (6), Blum (9), Homscheid, Jüngling (2), Möller, Probic (6), C. Schnier, Terhorst (1), Marijanovic, Jurzik (4/4), Berner (1)