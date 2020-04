Julien Wans übernimmt A-Junioren des SuS Dinslaken 09

Während der Fußball aktuell ruht, geht es hinter den Kulissen weiter, auch beim SuS 09 Dinslaken. Die Verantwortlichen präsentieren mit Julien Wans nun einen neuen Trainer für die A-Junioren.

Wans ist ein Urgestein beim SuS, war selber als Spieler in den Jugend- und Seniorenmannschaften aktiv und brachte es als Verteidiger sogar auf zwei Landesligaeinsätze. Ziemlich genau vier Jahre ist es her, da zog es den 29-Jährigen, der damals für die B-Jugend des SuS in der Leistungsklasse verantwortlich war, zum VfL Rhede. Dort trainierte er die A-Jugend und übernahm später erfolgreich die erste Mannschaft des SC Wacker Dinslaken. Die „Wackeraner“ führte der Coach nach drei Saisons in die Kreisliga A, blieb dem Jugendfußball aber nicht fern.

Assistent der Klosterhardter U19 in der Niederrheinliga

Nach dem Abstieg aus der U19-Bundesliga heuerte Wans bei der A-Jugend der DJK Arminia Klosterhardt als Co-Trainer an. Nach zwei erfolgreichen Jahren an der Seite von Trainer Timo Kleer geht es für Wans nun zurück zu den Wurzeln. In der kommenden Spielzeit möchte Wans, der immer noch Mitglied beim SuS ist, seine Erfahrungen in der A-Jugend weitergeben.

„Für mich“, erzählt Julien Wans, „ist der SuS natürlich eine super Adresse. Ich bin im Verein verwurzelt und laufe nur fünf Minuten zum Platz. Zudem erwartet mich dort eine interessante Aufgabe.“

In der aktuellen Saison liegt der SuS auf dem letzten Platz in der Leistungsklasse und hat für die kommende Saison nun einen neuen Schritt gewagt. „Wir hoffen natürlich, dass uns die Jungs alle erhalten bleiben, aber da kommen auch noch gute Spieler aus der B-Jugend dazu“, blickt Wans zuversichtlich in die Zukunft.

Ziele: Mannschaft stabilisieren und an Seniorenfußball heranführen

Auch ein Ziel hat der künftige Trainer bei den 09ern bereits formuliert: „Ich möchte die Mannschaft zunächst stabilisieren und wenn die Jungs bereit sind, natürlich auch langsam an den Seniorenbereich heranführen.“

Julien Wans hat es vor ungefähr zehn Jahren am eigenen Leib erfahren und kann sich daher gut in die Lage der Spieler versetzen. „Ich kenne“, so Wans, „die Trainer im Seniorenbereich auch schon und freue mich da auf eine tolle Zusammenarbeit.“