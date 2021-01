Lena Overländer muss auf vierten Meistertitel länger warten

Voerde Dreimal hat Lena Overländer bereits die Deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball gewonnen. Die Titelverteidigung fällt 2021 aus.

Dreimal in Folge hat Lena Overländer bereits die Deutschen Meisterschaften im Snow-Volleyball gewonnen. Auf ihren vierten Titel seit 2018 muss die 24-jährige Voerderin noch länger warten als geplant: Aufgrund der Corona-Pandemie, der unwägbaren Planungsmöglichkeiten sowie der erneuten Verschärfung der Corona-Maßnahmen nach der Ministerpräsidenten-Konferenz mit dem Kanzleramt haben sich der Deutsche Volleyball-Verband sowie Oberstaufen als Austragungsort für eine Absage der vierten Snow-DM entschieden. Ursprünglich hätten die Titelkämpfe am 6. und 7. März im Oberstaufenpark stattfinden sollen.

„Wir bedauern es sehr, dass wir 2021 keine Snow-DM spielen können. Die aktuellen Pandemie-Entwicklungen und die daraus resultierenden Planungsschwierigkeiten haben diese Entscheidung unumgänglich gemacht. 2022 wollen wir zurück nach Oberstaufen und die neuen Deutschen Meister küren“, sagt Beach- und Snow-Volleyball-Sportdirektor Niclas Hildebrand.

Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff hatte sich mit ihrem Team bereits auf die gemeinsame Veranstaltung in Oberstaufen gefreut: „Wir schauen jetzt positiv ins Jahr 2022. In diesen verrückten Zeiten ist die Absage 2021 die richtige Entscheidung. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“