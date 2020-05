Lockerungen für den Sport lassen noch Fragen offen

Dinslaken/Voerde/Hünxe. In Dinslaken, Voerde und Hünxe wurden Sportler und Verwaltungen vom Ausmaß der Lockerungen für den Sport in der Corona-Krise überrascht.

Für Marcus Behnert war es quasi die unerwartete Überraschung zum 37. Geburtstag: Am Mittwoch erfuhr der Trainer des Fußball-Landesligisten TV Jahn Hiesfeld, dass die NRW-Landesregierung in der Corona-Krise auch Amateurfußballern ab 7. Mai die Rückkehr auf den Sportplatz erlaubt, sofern sie die Abstandsregeln sowie Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen einhalten. Ab 30. Mai kann das Training wieder unter normalen Umständen durchgeführt werden. Behnert hat für seine „Veilchen“ nun den Wiedereinstieg in der kommenden Woche im Blick: „Ich denke, wir werden wohl am Dienstag anfangen. Das müssen wir dann zwar anders organisieren als gewohnt, aber die Jungs lechzen nach Bewegung und wollen etwas anderes als nur ihre Joggingschuhe.“

Keine klare Linie

Wie die Sportler selbst wurden auch die Städte und Kommunen vom Ausmaß der Lockerungen im Breiten- und Freizeitsport überrascht. Sie müssen nun die Vorgaben umsetzen. Allerdings sind noch viele Fragen offen, betont der Hünxer Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth: „Uns war klar, dass Sportarten wie Tennis oder Golf, auch Reitsport im Grunde möglich sein werden. Beim Fußball kann ich aber noch keine klare Linie vorgeben.“ Vor allem außerhalb der Sportanlagen. In Gartrop gibt es etwa einen Bolzplatz, „wenn sich da zum Beispiel zwölf Leute treffen und mit Abstand den Ball zuspielen: ist das dann eine verbotene Versammlung oder zulässiger Sport?“

Konkrete Vorgaben für Sporthallen fehlen

Spannend wird es auch am Montag, wenn die Sporthallen wieder geöffnet werden dürfen. „Wie soll man da verfahren, wenn die Schulen nur in kleinen Lerngruppen unterrichten dürfen, aber nachmittags dann Sportvereine mit ihren verschiedenen Gruppen in die Halle gehen?“, fragt Stratenwerth, „das passt nicht zusammen“. Auf dem Sportplatz unter freiem Himmel könne er sich zudem auch in Gruppen die Einhaltung von 1,5 Metern Abstand gut vorstellen, „aber in der Halle wird das schwierig. Und wie ist es mit der Nutzung der Umkleiden?“ Konkrete Infos dazu gab die Landesregierung nicht.

Voerde wartet auf die Verordnung

„Wir warten auch auf die neue Coronaschutzverordnung“, ergänzt Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann. Die soll voraussichtlich am Montag vorliegen. Auch er verspricht sich davon mehr Klarheit für die Umsetzung im Sportbetrieb. „Wir müssen die Auflagen streng einhalten“, warnt er, „denn welchen Sinn macht es, wenn ich im Einzelhandel Schutzmasken trage und auf dem Bolzplatz reißen sich die Leute die Trikots vom Leib?“

In Dinslaken dürfen die Vereine die Sportplätze, die sich in ihrer Zuständigkeit befinden, seit Donnerstag wieder nutzen. „Da bedarf es keiner gesonderten Freigabe durch die Stadt“, so Rathaus-Sprecher Marcel Sturm. „Vor Ort müssen die Vereine natürlich aber ein Konzept haben und umsetzen, mit dem die vom Land geforderten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen gewährleistet werden. Im Rahmen unserer regulären Kontrollen nehmen wir dies mit in den Blick.“

Hockey-Abteilung des TV Jahn Hiesfeld ist bereit

Mit Freuden hat die Hockey-Abteilung des TV Jahn Hiesfeld die Nachricht über den Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten empfangen. Abteilungsleiter Volker Kossol und seine Helfer hatten sich schon nach den Osterfeiertagen an die Ausarbeitung eines Corona-Konzepts gesetzt. „Wir haben“, erklärt Kossol, „vom Westdeutschen-Hockeyverband die Empfehlung bekommen, uns noch die Zustimmung der Stadt zu holen. Dies steht als nächstes auf dem Programm, ehe der Trainingsbetrieb am Montag starten soll.“

Hierfür haben die Verantwortlichen Desinfektionsstationen an den Ein- und Ausgängen der Platzanlage installiert. Die Sanitärräume bleiben bis auf die Toiletten geschlossen. Das Großfeld wird in vier Teile unterteilt, das Kleinfeld halbiert. „So können sechs Kleingruppen mit geregeltem Abstand gleichzeitig trainieren“, erklärt der Abteilungsleiter.

Zeitpuffer im Trainingsplan

Auch wenn die Spieler vorerst noch auf Zweikämpfe verzichten müssen, so steht dem einfachen Pass- und Schusstraining beispielsweise nichts im Wege. Damit sich auch um die Platzanlage nicht so viele Sportler begegnen, haben die Verantwortlichen einen neuen Trainingsplan entworfen und dort immer einen Zeitpuffer von 15 Minuten vor und nach jeder Einheit eingebaut.