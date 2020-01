Marcel Antonica soll mit Wacker Dinslaken die Klasse halten

Die abstiegsbedrohten A-Liga-Fußballer des SC Wacker Dinslaken haben ab sofort einen neuen Trainer. Nach Benjamin van de Loo, Julien Wans und Sebastian Herms ist Marcel Antonica nun schon der vierte Übungsleiter, der in dieser Spielzeit das Sagen in der Feldmark übernommen. Nach den Übergangslösungen Wans und Herms ist der 29-Jährige aber gekommen, um zu bleiben. „Wir wollen jetzt erst einmal die Klasse halten und dann im Sommer einen kompletten Neuanfang starten. Dazu haben wir schon mit den Planungen begonnen“, sagt Antonica, der in der Hinrunde noch beim Ligakonkurrenten Hamborn 07 II das Sagen hatte, dort aber kurz vor Weihnachten das Handtuch warf.

„Es hat mit Wacker gepasst“

„Ich wollte eigentlich wieder selbst spielen, hatte dann aber gleich einige Angebote für einen Trainerposten. Weil ich unbedingt eine erste Mannschaft trainieren wollte, hat es mit Wacker einfach gepasst“, erklärt Antonica, der mit Guiliano Sondermann (Hamborn 07 II), Alexander Becker und Justin Gojny (beide Hertha Hamborn) gleich drei Akteure mitbringt.

Sebastian Herms ist als Vereinsvorsitzender froh, schnell einen Nachfolger für den Trainerposten gefunden zu haben. „Wir haben im Vorstand aktuell mit Platzsanierung und Neuaufbau der Jugend sehr viel zu tun. Da bleibt mir keine Zeit, auch noch dreimal in der Woche auf dem Platz zu stehen.“