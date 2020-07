Martin Beneš stürmt weiter für die Dinslaken Kobras

Dinslaken. Martin Beneš, Topscorer der Dinslaken Kobras, wird für den Eishockey-Regionalligisten auch in der kommenden Saison auf Punktejagd gehen.

Martin Beneš, Topscorer der Dinslaken Kobras, wird für den Eishockey-Regionalligisten auch in der kommenden Saison auf Punktejagd gehen. Damit bestreitet der Tscheche, der in der vergangenen Spielzeit in 39 Partien 69 Punkte erzielen konnte, seine zweite Saison für die Dinslakener.

Hochzeit mit Freundin Michaela

Der 24-jährige Stürmer hat außerdem die Sommerpause genutzt, um seine Freundin Michaela zu heiraten. „Ich bin happy, dass Martin Beneš sich entschieden hat, wieder für die Kobras aufzulaufen. Ich kenne ihn schon ziemlich lange, sogar noch aus meiner Spielerzeit, und wir hatten auch immer wieder mal Kontakt. Er kann Tore schießen, ist technisch stark und hat immer ein Auge für den besser postierten Nebenmann. Und er kann ein Spiel lenken“, beschreibt Coach Milan Vanek die Fähigkeiten seines Top-Stürmers. „Hinzu kommt, dass er sich bei uns pudelwohl fühlt.“

Dinslaken Kobras verlängern weitere Verträge

Die schon zuvor angekündigten Vertragsverlängerungen von Verteidiger Moriz Hofschen und der Stürmer Dominick Spazier sowie Philipp Heffler sind zudem nun auch in schriftlicher Form bestätigt.