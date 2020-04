Max Reede vom MTV Dinslaken freut sich auf neue Impulse

Der vorzeitige Abbruch der Saison in der Handball-Regionalliga, verbunden mit dem Aussetzen der Abstiegsregel, hat für den Vorjahresmeister MTV Rheinwacht Dinslaken, der zum Zeitpunkt des Abburchs das Tabellenende zierte, nicht nur den Vorteil des sicheren Klassenerhalts. Auch die vielen angeschlagenen Spieler haben nun deutlich mehr Zeit ihre Blessuren auszukurieren. Wie Rückraumspieler Max Reede, mit dem die NRZ ein Fazit zieht und gleichzeitig einen Ausblick wagt.

Max Reede, im letzten Jahr Meister und nicht aufgestiegen, in diesem Jahr Schlusslicht und nicht abgestiegen. Worauf können sich die Fans des MTV Rheinwacht in der dritten Regionalliga-Spielzeit einstellen?

Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht so läuft wie in der gerade abgebrochenen Saison. Wenn es bei uns vernünftig läuft, haben wir sicher das Zeug für das obere Mittelfeld. Wir werden uns bestimmt in der Vorbereitung mal zusammensetzen und ein gemeinsames Ziel definieren. Zuallererst muss natürlich wieder der Klassenerhalt gesichert werden.

Mit dem wäre es wohl ziemlich eng geworden, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden wäre. Wie haben Sie die Nachricht erlebt, dass es keine Absteiger geben wird?

Natürlich habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir immer noch die Chance gehabt hätten, die Klasse zu halten. Insofern ist die Entscheidung so völlig richtig.

Max Reede im Zweikampf mit Ratingens Christian Mergner. Foto: Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

Ihre Mannschaft hat seit dem letzten Sommer unheimlich viele Ausfälle und Verletzungen hinnehmen müssen. Gab es aus ihrer Sicht noch andere Dinge, die zur sportlichen Misere geführt haben?

Klar spielt das mit den Verletzten eine große Rolle, aber ich will das gar nicht mehr so deutlich anführen. Ich will auch nicht behaupten, dass sich die Tatsache, dass wir in der vorherigen Saison so lange noch Relegation spielen mussten und am Ende eine etwas kürzere Vorbereitung hatten, extrem negativ bemerkbar gemacht hat. Meiner Meinung nach haben wir sogar deutlich fokussierter trainiert als im Meisterjahr. Aber man hat deutlich gemerkt, dass die Gegner uns und unsere Stärken jetzt viel besser kannten. Keiner hat uns mehr auf die leichte Schulter genommen, alle haben sich viel mehr mit uns beschäftigt.

Sie selbst sind auch längere Zeit ausgefallen, konnten schon im letzten Spiel gegen Langenfeld nicht mitwirken. Wie läuft es denn mittlerweile mit dem lädierten Fuß?

Es ist schon wieder viel besser geworden. Außer mit meiner Frau spazieren zu gehen, mache ich allerdings momentan auch nichts. Ich war mittlerweile im MRT und habe bald einen Arzttermin, danach kann ich sicher mehr sagen. Ich bin aber schon zuversichtlich, dass ich zum Beginn der Saisonvorbereitung wieder voll einsteigen kann. Wenn ich nicht doch operiert werden muss, aber davon gehe ich aktuell eigentlich nicht mehr aus.

Nicht mehr dabei sein wird zum Vorbereitungsstart Harald Jakobs für den der Saisonabbruch auch das abrupte Ende seiner Trainertätigkeit im Regionalliga-Team bedeutet. Sie haben zusammen einige Erfogle gefeiert. Was hat ihn ausgezeichnet?

Ich bin zuversichtlich, dass er uns in der Zukunft in irgendeiner Form erhalten bleiben wird. Harald ist ein sehr ruhiger Trainer, der aber auch bestimmter sein konnte, wenn es nötig war. Dazu war sein Training wirklich nie langweilig. Und menschlich ist er einfach ein toller Typ.

Mit Boris Lietz übernimmt nun ein ziemlich unbekanntes Gesicht.

Ja, wir kennen ihn noch nicht, aber man hat sich natürlich schon mal ein wenig informiert. Schon die Tatsache, dass er zuletzt fünf Jahre lang bei einem Verein war, lässt mich vermuten, dass er das große Ganze im Blick hat und auch bei uns eine längere Zeit bleiben wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf neue Impulse, die sicher nicht schaden können.