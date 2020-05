Medenspiele? Müssen für „Sandplatzgott“ nicht unbedingt sein

Mit den Tennis-Herren 40 des TC Rot-Gold Voerde ist Christian Schwell aktuell in der Bezirksklasse A beheimatet. Die Kontrahenten kommen allesamt aus der näheren Umgebung. Und doch sind die „Sandplatzgötter“, wie sich die Voerder seit vielen Jahren nennen, den Tennisfreunden im gesamten deutschsprachigen Raum ein Begriff. Mit seinen häufig humorigen, manchmal auch kritischen Beiträgen hat Schwell in den sozialen Netzwerken tausende von Fans gewonnen. Zur lang ersehnten Freigabe der Courts am Niederrhein hat die NRZ mit dem 46-Jährigen, der unter anderem für das „tennismagazin“ eine regelmäßige Kolumne schreibt und auch schon von Eurosport zu den French Open eingeladen wurde, gesprochen.

Christian Schwell, ab sofort darf auch in Nordrhein-Westfalen wieder Tennis gespielt werden. Ist die Tasche schon gepackt?

In unserem Verein werden die Plätze erst morgen geöffnet. Ehrlich gesagt hat mich die Geschwindigkeit, mit der das jetzt dann doch passiert ist, auch ein wenig überrascht.

Aber Sie haben die Nachricht schon erfreut zur Kenntnis genommen, oder?

Ja, natürlich. Ich war auch der Meinung, dass Tennis unter strengen Auflagen durchaus zu verantworten ist. Womit ich jetzt allerdings überhaupt nicht gerechnet hatte, ist, dass schon ab Juni im Sport scheinbar fast alles wieder möglich sein soll. Das passt für mich nicht so ganz zu den Abstandsregeln, die wir einhalten sollen. Im Fußball zum Beispiel werden dann ja ganz viele Leute wieder sehr engen Kontakt haben. Da stellt sich für mich schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit.

Auch der Tennisverband Niederrhein plant mit Medenspielen ab Mitte Juni und will sich bis zum 18. Mai endgültig entscheiden. Was meinen Sie?

In Bayern ist man da ja schon vorgeprescht und will eine Saison ohne Auf- und Absteiger spielen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite hat man die, die wegen Corona ohnehin nicht spielen wollen. Auf der anderen Seite wird denjenigen, die gerne wollen, der sportliche Anreiz genommen. Ich selbst habe jetzt schon 30 plus X Medenspielzeiten hinter mir. Ein Spiel habe ich verpasst, weil ich auf Abifahrt war, einmal lag ich im Krankenhaus. Ich würde mich also schon als ziemlich enthusiastischen Medenspieler beschreiben. Aber in diesem Jahr sage ich wirklich auch: Das muss nicht unbedingt sein.

Sie bekommen auch viele Rückmeldungen über Facebook. Wie bewerten Sie denn die allgemeine Stimmungslage zu diesem Thema?

Ich würde daraus schon ableiten, dass die meisten Tennisspieler es ganz ähnlich sehen wie ich. Denen geht es nun vor allem darum, dass sie mal wieder auf den Platz können und ein paar Bälle schlagen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein Medenspieltag im Freizeitbereich zu einem großen Teil von der Geselligkeit lebt. Ich mag mir im Moment noch nicht ausmalen, wie so eine Partie dann ablaufen wird. Nicht alle Vereine haben nun mal auch von der Infrastruktur her die gleichen Voraussetzungen. Was ich noch befürchte, ist, dass sich sogar innerhalb der Mannschaften Gräben auftun könnten. Es ist sicher so wie in der gesamten Gesellschaft. Die einen halten die ganzen Maßnahmen für Blödsinn und wollen unbedingt spielen, andere machen sich Sorgen und wollen auf keinen Fall. Da gibt es sicherlich einiges an Konfliktpotenzial.

Was ist also das Gebot der Stunde?

Ich denke, wir sollten uns jetzt alle erst einmal darauf konzentrieren, unsere eigenen Clubs ans Laufen zu bekommen, die angeschlossenen Gastronomien und Tennisschulen zu unterstützen. Dass man zum Beispiel auch seine Gebühren voll zahlt, obwohl das Training vielleicht noch nicht im normalen Rahmen ablaufen kann.

Für gewöhnlich beschäftigen Sie sich für ihren Auftritt im Netz sehr viel mit dem Profi-Tennis, wie bewerten Sie die Lage dort?

Freizeit-Tennis mag in diesen Tagen der ideale Sport sein. Bei der Organisationsstruktur im Profi-Tennis ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Viele Leute reisen weltweit von Ort und zu Ort und mischen sich immer wieder mit anderen Leuten. Ich fürchte, dass wir auf das klassische Profi-Tennis noch ziemlich lange verzichten müssen.

Wie steht es um ihren „Entzug“ als Konsument und Kommentator?

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Tennis am Bildschirm aktuell weniger vermisse als ich es anfangs befürchtet habe. Anders sieht es da beim aktiven Part aus. Das Tennistraining und das Zusammensein mit den Kollegen hat mir schon sehr gefehlt.