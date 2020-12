Mia Florkowski setzt silbernen Glanzpunkt bei der Kanu-DM

Dinslaken/Voerde/Hünxe Das Jahr 2020 steht im Zeichen der Corona-Pandemie - auch im Sport. Trotzdem gab es sportliche Tief - und Höhepunkte. Ein Rückblick.

Ein Jahr, auf das viele Menschen nicht gerne zurückblicken. Viele Vorschriften, neue Gesetze und wenig Sport. 2020 war ein gebrauchtes Jahr für Sportler und Vereine.

Ein Blick zurück auf die Höhen und Tiefen, das Warten und Hoffen, auf Saisonunterbrechungen, Spielabsagen und Aufsteiger am grünen Tisch - auf Normalität im ersten Quartal und auf die verrückte Welt im Lockdown.

Juni

Die Tennisabteilung der SV 08/29 Friedrichsfeld konnte ihr 50-jähriges Bestehen nicht wie geplant feiern und verschob das Event auf 2021.

Die Tennis-Damen des TV Jahn Hiesfeld freuten sich über eine neue Nummer zwei. Die 18-jährige Sandra Dzhambazov verstärkte die "Veilchen" in der 2. Verbandsliga.

Der Traum von Berlin endete im Halbfinale. Der Dinslakener Timm Golley scheiterte mit dem 1. FC Saarbrücken mit 0:3 (0:2) gegen Bayer Leverkusen und schied erst spät aus dem DFB-Pokal aus. Der Frust wich schnell dem Stolz.

Es startete die Übergangssaison im Tennisverband Niederrhein. Einen großen Aufschlag gab es auch bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften. Auf der Platzanlage des TC Rot-Weiß Dinslaken meldeten 164 Spieler und bereicherten das Publikum eine ganze Woche über. Lokalmatador Lars Watenphul unterlag dem Vorjahressieger Paul Gayk im Finale der U18.

Die Voerder Zwillinge Lena und Sarah Overländer starteten bei einem neuen Format, der Beach-Liga, im Düsseldorfer Sand mit den besten Beachvolleyballerinnen aus ganz Deutschland.

Nach vielen Diskussionen und Umfragen des Verbandes wurde die Fußball-Saison im Verband Niederrhein offiziell beendet. Der TV Jahn Hiesfeld kehrte als Spitzenreiter der Landesliga nach nur einem Jahr wieder zurück in die Oberliga. Die SV 08/29 II stieg von der Kreisliga B in A auf und Glückauf Möllen schaffte den Sprung von der Kreisliga A in die Bezirksliga.

Der TV Jahn Hiesfeld begann im Nachwuchsbereich eine Kooperation mit dem MSV Duisburg.

Der RuFV Bruckhausen richtete als erster Verein im Verband ein Late Entry Turnier aus. Ein neues Hygienekonzept für Reiterinnen und Reiter sowie für Besucher und Offizielle wurde in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt erstellt und erfolgreich durchgesetzt.

Die Hünxerin Jule Dallmann verließ den Fußball-Bundesligisten SGS Essen und schloss sich dem Regionalligisten VfR Warbeyen an.

Juli

Der TC Rot-Gold Voerde veranstaltete innerhalb einer Woche dank guter Organisation die Voerder Stadtmeisterschaften im Tennis.

100 Zuschauer waren zugelassen bei den Testspielen im Fußball – und genau 100 Zuschauer zählten auch die Verantwortlichen beim ersten Testspiel zwischen der SGP Oberlohberg und dem SC Wacker Dinslaken. Die Gäste setzten sich mit 4:3 (2:1) durch.

Während sich Lena Overländer in der Beach-Liga verletzt hatte, sprang Nele Barber an der Seite von Sarah Overländer ein. Das Duo brachte ebenfalls ansprechende Leistungen. Am Ende stand der siebte Platz in einem starken Feld.

Die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe verloren mit Lisa-Marie Haas (TV Gladbeck) und Sophia Gruhn (Düsseldorfer SC 99) zwei wichtige Stützen.

Michael Skaletz wurde neuer Co-Trainer bei den Fußballern des TV Voerde und unterstützte ab sofort Jörg Lieg an der Seitenlinie.

August

Die Dinslakener Kobras präsentierten gleich neun Neuzugänge und starteten mit dem Trockentraining Mitte August. Als Ziel gab Trainer Milan Vanek das Halbfinale der Playoffs an.

Die Nachwuchskanutin Mia Florkowski vom KC Friedrichsfeld holte sich die Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften in Mannheim über 500 Meter.

Im dritten und letzten Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball zogen die Voerder Zwillinge Lena und Sarah Overländer ihr Ticket. Nach zwei verpassten Möglichkeiten in Düsseldorf machte das Duo in Hamburg schließlich alles klar und durfte sich auf die Endrunde am Timmendorfer Strand freuen. Kurze Zeit später gelang der Sieg bei den Westdeutschen Meisterschaften.

Die Verzögerungen bei den Baumaßnahmen an der Bezirkssportanlage des SuS 09 Dinslaken zwangen den Verein zur Improvisation. Die geplante Rückkehr für Anfang September wurde frühzeitig gecancelt.

Die Damen 30 der DTG Blau-Weiß schafften die Wiederaufstieg in die Tennis-Bezirksliga nach einem 7:2-Erfolg beim HTC Uhlenhorst.