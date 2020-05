Michael Köster wird Vorsitzender der HSG Hiesfeld/Aldenrade

Die neuformierte HSG Hiesfeld/Aldenrade hat erst vor kurzem ihr einjähriges Bestehen gefeiert und erlebt in naher Zukunft auch den ersten Wechsel an der Spitze. Als Mitbegründer hatte Jörg Schnier, der zuvor auch schon erfolgreich die JSG Hiesfeld/Aldenrade geleitet hatte, den Vorsitz bei der HSG übernommen und verabschiedet sich nun wieder aus der ersten Reihe.

Schnier war in seinem ersten Jahr als Vorsitzender aber nicht nur im Vorstand tätig, sondern trainierte auch erfolgreich die zweite Mannschaft in der Handball-Landesliga. Zudem war er als Schiedsrichter für den Verein tätig. „Ich werde“, erklärt Schnier sein Vorhaben, „auch künftig als Schiedsrichter und Trainer der Reserve zur Verfügung stehen. Außerdem helfe ich dem neuen Trainer der ersten Mannschaft ein wenig bei verschiedenen Sachen.“

Schnier bleibt der HSG erhalten

Einen Sportlichen Leiter gibt es bisher lediglich bei den Damen der HSG mit Michael Peter. Eine ähnliche Funktion als Stütze soll Schnier also künftig bei den Herren ausüben. Außerdem wird er dem Vorstand weiterhin in beratender Funktion erhalten bleiben. Die Gründe für seinen Rücktritt sind schnell erzählt: „Die Tätigkeit ist unheimlich zeitaufwendig. Ich war ja nicht nur Vorsitzender, sondern auch Trainer und Schiedsrichter, da bleibt wenig Zeit für andere Sachen. Es macht natürlich alles Spaß, aber nichtsdestotrotz wurde es irgendwann zu viel.“

Sein Nachfolger Michael Köster war bisher als Stellvertreter von Damenwartin Sandra Lai ebenfalls im Vorstand tätig und rückt künftig in die erste Reihe. Veränderungen gibt es auch auf weiteren Posten bei der HSG: Volker Manns war bisher 2. Vorsitzender und tauscht sein Amt künftig mit Martin Schulz, der vom Schatzmeister zum 2. Vorsitzenden wird. Sandra Lai bleibt ebenso im Amt wie Männerwart Michael Schwengers.

Aber wie kam es eigentlich dazu, dass Michael Köster als stellvertretender Damenwart und Trainer der dritten Damen-Mannschaft plötzlich an die vorderste Front rückt?

„Mit Jörg Schniers Wunsch, in Zukunft kürzertreten zu wollen, hatte eigentlich niemand gerechnet, deshalb haben wir gemeinsam überlegt, wer den Posten künftig bekleiden könnte“, erklärt Köster und fährt fort: „Ohne das große Team im und hinter dem Vorstand hätte ich mich auch nicht bereiterklärt, das zu machen. Aber die Akteure und das Konzept stimmen, deshalb bin ich bereit den Schritt zu gehen.“

Arbeitsverteilung und Organisation

Die Abläufe in Sportvereinen kommen immer mehr einem Unternehmen gleich, gerade wenn die Zahl der Mitglieder enorm hoch ist. Auch in dieser Hinsicht ist Köster der richtige Mann für den Job. Schließlich verdient er seine Brötchen als Geschäftsführer in einem Gesundheitszentrum und kann dadurch auch seine beruflichen Erfahrungen mit einfließen lassen. Ganz bescheiden gibt Köster aber zu, von seiner neuen Tätigkeit noch nicht so viel zu wissen: „Ich muss da viele Sachen auch erstmal lernen und bin froh, dass da so viele Leute mit Ahnung mitarbeiten. Auch Jörg ist nach wie vor Teil der HSG und hilft uns.“

Das Thema Aufgabenverteilung steht bei Köster auch zunächst ganz oben auf der Agenda. „Im Bereich der Arbeitsverteilung und Organisation haben wir jetzt Sachen verschriftlicht und wollen uns dort noch steigern. Außerdem planen wir künftig auch Spielervertreter zu Vorstandssitzungen einzuladen und mit einzubeziehen“, gibt Köster einen ersten Ausblick, stellt im gleichen Atemzug aber klar: „Das erste Jahr der HSG ist schon sehr gut gelaufen. Ich denke, darauf können wir weiter aufbauen.“