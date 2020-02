Dinslaken. Thorsten Hirsemann möchte beim „Race Across Germany“ Anfang Juli 1100 Kilometer ohne lange Pausen fahren. Per Crowdfunding Spender gesucht.

Mit dem Rad nonstop von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen

Erfahrung hat Thorsten Hirsemann schon. Im Juli 2018 fuhr das Mitglied des Radsportclubs Dinslaken beim „Race Across Germany“ schlappe 780 Kilometer von Aachen nach Görlitz in knapp unter 30 Stunden - alleine, ohne Unterstützung und nur mit Pausen, um die Trinkflasche aufzufüllen oder etwas zu essen. Nun möchte er die längere Strecke - 1100 Kilometer von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen, einschließlich 7500 Höhenmetern - vom 3. bis 5. Juli zusammen mit einem Team, welches in einem Begleitfahrzeug hinterher fährt, absolvieren. Der Veranstalter nennt das „Solo supported“, die andere, vor zwei Jahren genutzte Variante „Solo Non supported“.

Rund 2000 Euro plant Hirsemann an Kosten für Verpflegung, Sprit und Hotels am Start- und Zielort ein, die er über eine „Crowdfunding“-Aktion (zu dt.: Schwarm- oder Gruppenfinanzierung) an Spenden einsammeln möchte. Sämtliche Beträge darüber hinaus will er an die Essener Sarkomtour spenden, die die Sarkomforschung unterstützt. Sarkome gehören zu den häufigsten und auch zu den gefährlichsten Krebserkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Krebs-Forschung unterstützen

„Ein Freund von mir hat einen Krebs-Tumor im Gesicht, und daher möchte ich die Forschung unterstützen“, erläutert Hirsemann. „Beim vorherigen Rennen bin ich noch alleine gefahren, aber das würde meine Familie nicht mehr mitmachen. Daher kommt nur noch ein Start mit Team in Betracht.“ Das würde dann sich zu viert mit Autofahren, navigieren, Essen und Trinken anreichen und weiterer Unterstützung abwechseln. Würde er alleine auf die Reise gehen, hätte das ein erhöhtes Gewicht von vier bis fünf Kilo zur Folge, die durch die Ausrüstung entstehen. Und mehr Gewicht bedeuten noch schwierigere Wege und Anstiege. „Mein Ziel wäre eine Zeit unter 40 Stunden“, gibt der 41-Jährige an. Der Streckenrekord liegt übrigens für die Fahrt im Team bei 36:39 Stunden, komplett allein auf sich gestellt bei 40:33 Stunden. „Diese Zeiten sind beeindruckend“, staunt der RSC-Fahrer.

Kurz vor dem Start zur gewaltigen Herausforderung: Thorsten Hirsemann bei Regenwetter im Juli 2018 in Aachen. Foto: Hirsemann

Doch ob er überhaupt am Rennen teilnimmt, steht noch nicht fest. „Das hängt davon ab, ob die 2000 Euro zusammenkommen. Gelingt das nicht, erhält jeder Spender sein Geld zurück“, erklärt der Radsportler, der rund 12.000 Kilometer pro Jahr auf zwei Rädern zurücklegt. Er habe es erst über verschiedene Sponsoren versucht, doch habe er hier oft ein ein „Nein“ oder erst gar keine Antwort erhalten. „Dann bekam ich einen Tipp, es über Crowdfunding zu versuchen“, berichtet Thorsten Hirsemann, der die Jugendabteilung des RSC trainiert. „Allein die Startgebühr kostet schon 500 Euro, was ich etwas übertrieben finde. Dazu kommen die Kosten für das Team.“

Kleine Gegenleistungen für Spenden

Um die gewünschte Summe möglichst zu erreichen, hat er sich kleine Gegenleistungen für die Spenden überlegt. So können Unterstützer für kleine Beträge bis 25 Euro beispielsweise Halden- oder Niederrheinradtouren erwerben, Firmen können Werbung platzieren.

Doch warum möchte er sich dieses harte und lange Rennen überhaupt antun? „Ich mag längere Touren auf dem Rad, bin schon gerne von Hamburg nach Berlin gefahren. Außerdem hat das mit den 780 Kilometer vor zwei Jahren gut geklappt, auch wenn das eine große Herausforderung war“, entgegnet der Vater von zwei Kindern. „Ich hab das gut verkraftet.“ Mit Kraft und seiner Erfahrung würden dann auch die zusätzlichen 320 Kilometer bestimmt kein Problem werden.