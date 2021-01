Mitglieder bleiben dem SV Spellen in der Krise treu

Voerde Der SV Spellen ist bisher einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise gekommen und plant einige Projekte für die Zukunft.

Der SV Spellen ist bisher einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. In seiner Bilanz für das Jahr 2020 verzeichnet der Verein einen Mitgliederrückgang in Höhe von 5 Prozent. ,,Wir haben schon ein loyales Publikum", sagt SVS-Vorsitzender Joachim Kaßelmann. Bei seiner Jahreshauptversammlung Anfang 2020 hatte der Verein einen Bestand von 2081 Mitgliedern verkündet.

Der Landessportbund NRW gibt laut Kaßelmann an, dass teilweise Vereine zehn bis zwölf Prozent an Mitgliedern verloren haben. ,,Das haben wir noch nicht, das ist vielleicht auf dem Land aber auch ein klein wenig anders als in der Stadt, wo die Zusammenhänge nicht ganz so groß sind", so der Spellener Vereinschef. Sollte der SVS jedoch an zehn Prozent Mitgliederschwund herankommen, ,,dann ist man schon wieder mit Spargedanken unterwegs", kündigt er an, gibt sich jedoch optimistisch. ,,Ich glaube, dass wir irgendwie da durchkommen, und wenn es Mitte des Jahres wieder losgeht, wird es sich auch wieder beruhigen und auch wieder Anmeldungen kommen."

Übungsleiter erhalten weiter Gehälter

Die Übungsleiter erhalten beim SVS weiterhin ihre Aufwandsentschädigungen, zumal sie sich in einer schwierigen Situation befinden: ,,Für sie ist es zurzeit eine harte Nummer, sie haben ja nichts zu tun. Wenn man ihnen da noch die Gehälter streichen würde, obwohl sie jahrelang für wenig gearbeitet haben und woanders mehr verdienen könnten, wäre das unangemessen. Da muss man vielleicht jetzt auch mal ein Stück zurückgeben", erklärt Joachim Kaßelmann.

Umkleidegebäude wird saniert

Für die Zukunft plant der Verein am Groelberg bauliche Veränderungen. ,,Wir haben einen Antrag verfasst zum Thema Sanierung des alten Umkleidegebäudes und sind da im Kontakt mit der Stadtverwaltung", so der Vorsitzende. ,,Wir wollen das im Rahmen eines Sportförderprogramms machen, das die Städte auch entlastet. Sobald wir soweit sind, wird das Projekt in Gänze vorgestellt."

SV Spellen sucht neuen Vereinswirt

Mittelfristig sucht der Verein zudem einen neuen Vereinswirt, dessen Pachtvertrag Ende Juni ausläuft. Bernd Arens hatte das Vereinsheim Ende Juli 2017 übernommen, knapp zwei Jahre nachdem seine frühere Gaststätte Westerfeld-Arens in der Spellener Dorfmitte abgerissen worden war. ,,Er hat damals angekündigt, er macht das noch zwei, drei Jahre", so SVS-Vorsitzender Joachim Kaßelmann, ,,jetzt ist er 70 Jahre alt und hat gesagt, irgendwann muss gut sein".

In der momentanen Situation sei das Gastronomie-Gewerbe nicht einfach zu betreiben, weiß Kaßelmann. Der 30. Juni als letzter Tag sei für Arens auch nicht zwingend endgültig das Schlussdatum: ,,Wenn's der 30. September wird, lässt Bernd Arens uns nicht hängen, aber in dem Alter möchte er nun auch mal aufhören." Der Verein will das Clubheim weiterhin extern bewirtschaften lassen und nicht selbst betreiben.

Und es soll auch bei der einzigen Nutzung als Vereinsheim und nicht als öffentliche Gaststätte bleiben - was schon allein aus Lärmschutzgründen auch schwer machbar wäre. ,,Es hat zwanzig Jahre gereicht, um einen Nebenerwerb zu betreiben, und das kann man auch jetzt", wirbt Kaßelmann um einen Nachfolger für Arens. ,,Einen Vollerwerb, wie es früher mal war, kann ich mir aber nicht vorstellen.