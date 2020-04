MTV Dinslaken feiert den Klassenerhalt per Videokonferenz

In anderen Zeiten hätten sich die Handballer des MTV Rheinwacht wohl spontan in ihrer Stammkneipe, bei „Maaß“ am Neutor, getroffen. So wie sie es am 5. Mai 2019 taten, als die Dinslakener noch durch einen überraschenden Sieg von Tusem Essen II über Ratingen die bereits verloren geglaubte Meisterschaft feiern durften. Diesmal war zwar kein Titel zu bejubeln, doch Grund zur Freude gab es allemal, nachdem die Verantwortlichen der Regionalligen Nordrhein ihre Entscheidung bekanntgegeben hatten: Die Spielzeit wird nicht weitergeführt, es gibt keine Absteiger. Auch der MTV, zum Zeitpunkt des Abbruchs Schlusslicht mit schlechten Karten auf eine sportliche Rettung, darf in der kommenden Saison also wieder viertklassig ran. Spontan versammelten sich die Rheinwacht-Spieler an ihren Rechnern und stießen per Videokonferenz auf den Klassenerhalt an.

Fabian Gorris: „Müssen kein schlechtes Gewissen haben“

„Klar ist diese Entscheidung am Ende etwas glücklich für uns, aber wir müssen auch kein schlechtes Gewissen haben“, sagt Spielmacher Fabian Gorris und führt auch die große Verletztenmisere an, die sein Team seit dem vergangenen Sommer durchweg zu schaffen machte: „Es sind ja immer zwei bis fünf Leute ausgefallen. Dazu hatten wir auch in vielen knappen Spielen viel Pech. Dann kommst du einfach in solch eine Abwärtsspirale.“ Für die neue Saison müsse man daraus lernen und den Kader unbedingt breiter aufstellen, damit angeschlagene Akteure auch eher die Möglichkeit bekämen, sich zu schonen, fordert der Weseler Gymnasiallehrer.

Gorris selbst litt über weite Strecken der Saison an einem hartnäckigen Fersensporn und hatte bereits daran gedacht, in Zukunft deutlich kürzer zu treten und den Aufwand für die Regionalliga nicht mehr zu stemmen. Dank der Pause in den letzten Wochen und fleißiger Physiotherapie sind die Beschwerden aber erst einmal wieder verschwunden und der Mittelmann will in der kommenden Spielzeit nun doch noch einmal dran ziehen.

Einer Meinung: Fabian Gorris (l.) und Heinz Buteweg. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Sein Abteilungsleiter hört es gerne und ist auch schon fleißig dabei die Forderung nach einem größeren Aufgebot zu erfüllen. Nach Rückraumspieler Fabian Hoffmann, der von der HSG Wesel kommt, kann Heinz Buteweg mittlerweile den zweiten Neuzugang vermelden. Lucas Feld wechselt vom Oberligisten Borussia Mönchengladbach nach Dinslaken. Der 22-jährige und 1,87 Meter große Krefelder sorgte bei den „Fohlen“ seit 2017 für Torgefahr von Linksaußen. Ende Januar hatte Feld, dessen Bruder Alexander in der Bundesliga für die HSG Wetzlar aufläuft, ein Gladbacher Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt.

Zum Verbleib seines Vereins in der Regionalliga hat Buteweg eine klare Meinung: „Natürlich ist jetzt Glück dabei, aber die Entscheidung ist gerecht. In unserem Fall kann man durchaus auch von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen. Schließlich durften wir im letzten Jahr als Meister nicht aufsteigen. Im Normalfall wären wir jetzt vielleicht aus der 3. Liga wieder abgestiegen und hätten die Regionalliga sowieso sicher.“

Heinz Buteweg hat Planungssicherheit

Wäre diese Spielzeit normal zu Ende geführt worden, hätte der MTV-Obmann allerdings keine guten Karten mehr für sein Team gesehen: „Es wäre auf jeden Fall sehr schwer geworden“, gibt Buteweg zu. „Wegen des Restprogramms, aber auch weil wir ja immer noch unsere Verletzten haben. Ein Max Reede zum Beispiel hätte mit seiner Fußverletzung wohl auch nicht mehr zur Verfügung gestanden.“

Der Dinslakener Macher ist auf jeden Fall froh, jetzt Planungssicherheit für die kommende Saison zu haben, in der es mit Boris Lietz für Harald Jakobs ja auch einen neuen Trainer gibt. Der ehemalige Coach des Dürener Mittelrhein-Oberligisten Birkesdorfer TV bittet am Pfingstmontag, 1. Juni, zum ersten Training der Saisonvorbereitung.