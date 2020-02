MTV Dinslaken will gegen Ratingen die Ruhe bewahren

Dinslaken. Der MTV Dinslaken erwartet am Sonntag die SG Ratingen. Dann will Trainer Jakobs auch zur Trainerfrage für die nächste Saison Stellung beziehen.

Neun Spiele hat der MTV Rheinwacht noch im Köcher, um den „Gau“ für einen amtierenden Meister, nämlich den Abstieg, noch zu verhindern. Am Sonntag (11.15 Uhr) empfängt das Schlusslicht (9:25 Punkte) der Handball-Regionalliga mit der SG Ratingen (10. Platz/16:18) den punktgleichen Vizemeister der vergangenen Spielzeit in der Douvermannhalle.

Nach der nicht zwingend notwendigen Niederlage in Essen und den Resultaten der Konkurrenz weist die Mannschaft von Trainer Harald Jakobs wieder zwei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf. Und die sind es höchstwahrscheinlich selbst nach einem anvisierten Sieg gegen Ratingen noch. Denn die direkten MTV-Konkurrenten im Keller, HG LTG/HTV Remscheid und TV Jahn Köln-Wahn (beide 11:23 Zähler), treffen am Samstagabend aufeinander.

Trainingsfreie Woche als „Erholung für den Kopf“

Der Dinslakener Meister-Coach hatte nach dem Auftritt in Essen mit einer überraschenden Maßnahme reagiert und der Mannschaft in der Woche vor Karneval trainingsfrei gegeben. Die Spieler haben sich stattdessen zweimal im Fitnessstudio getroffen. „Ich habe ja nicht gesagt, dass sie die Füße hochlegen sollen“, erklärt Jakobs. „Mir war wichtig, dass sie mal ein paar Tage nicht ständig an Handball denken und die Köpfe diesbezüglich auch einmal eine Erholung bekommen.“

Denn in dieser Saison spielt beim MTV häufiger auch der Kopf nicht mit. „Sei es bei klaren oder auch klarsten Chancen, wie wir sie in Essen nicht genutzt haben, oder aber auch, wie wir auf Schiedsrichterentscheidungen reagieren“, so Jakobs, dessen Schützlinge das Hinspiel trotz mächtigem Rabatz der Gäste-Fans mit 21:25 verloren hatten.

„Es ist natürlich schwierig, besonders in unserer Situation, als Spieler ruhig zu bleiben, wenn du offensichtlich benachteiligt wirst.“ Der MTV-Coach weiter: „Ich hoffe natürlich, dass wir nach dem Spiel am Sonntag nicht lange über Schiedsrichterentscheidungen reden müssen. Aber wenn es strittige Entscheidungen gegen uns gibt, dann müssen wir die abhaken. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt.“

Ratingen kommt angeblich ohne Alexander Oelze

Ein ganz wichtiger Aspekt im Spiel der Ratinger ist Alexander Oelze - eigentlich, denn SGR-Trainer Ace Jonovski hat angekündigt, dass sein Spielmacher und Kapitän sowie Top-Torschütze der gesamten Liga krankheitsbedingt nicht mit nach Dinslaken kommen wird. „Das habe ich auch gelesen, aber glauben tue ich es erst, wenn er dann am Sonntag tatsächlich nicht dabei ist“, so Jakobs.

Und wenn Oelze dem bislang ja ebenfalls keine tolle Saison spielenden Vize-Meister tatsächlich fehlt? „Dann fehlt ihnen sicherlich ein sehr guter Handballer, aber dann ist Ratingen auch noch schwerer auszurechnen“, so der MTV-Trainer. „Dann werden mit Sicherheit andere Leute versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.“

Dinslakener Kader quasi unverändert

Personell sieht es bei den Dinslakenern fast unverändert aus, auch bei Robert Jakobs und Torwart Marco Banning ist keine Bandscheiben-Wunderheilung eingetreten. Luca D’Auria kränkelte unter der Woche, sein Einsatz ist fraglich. Christoph Enders ist nach zwei Wochen gesundheitlich bedingter Pause seit Dienstag wieder im Training.

Bliebe noch die Trainerfrage für die kommende Saison, die der MTV eigentlich in dieser Woche beantworten wollte. „Der Sonntag gehört auch noch zur Woche“, verspricht Harald Jakobs, am Spieltag für Klarheit bezüglich seiner Trainer-Zukunft zu sorgen.