Badminton MTV Rheinwacht Dinslaken steigt in die Bezirksliga auf

Dinslaken. Die Badmintonmannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken hat sich drei Spieltage vor Schluss den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert.

Die Badmintonmannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken hat sich mit einem 5:3 im Spitzenspiel der Bezirksklasse beim ärgsten Konkurrenten Moerser TV durchgesetzt und drei Spieltage vor Schluss den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert.

Das Damendoppel gewannen Kira Rütten/Miriam Uessler mit 2:0 (21:19, 22:20) gegen Melina Bekar/Kristin Falkenberg. Die beiden Herrendoppel gingen souverän an die Dinslakener: André Kammann/Christian Baakes schlugen Ron Schäfer/Jan Barmscheidt mit 2:0 (21:11, 21:19), Holger Kampen/Torsten Taubert hatten gegen Thorben Broekmann/Daniel Leonhards mit 2:0 (21:15, 21:15) das bessere Ende für sich.

In den Einzeln verlor Christian Baakes an Nummer zwei deutlich mit 0:2 (13:21, 12:21) gegen Jan Barmscheidt, das dritte Herreneinzel von Torsten Taubert war zumindest im zweiten Satz hart umkämpft, ging aber mit 2:0 (21:12, 28:26) an den Moerser Thorben Broekmann.

Ebenso umkämpft war das Dameneinzel, nach drei Sätzen musste sich Miriam Uessler ihrer Konkurrentin Melina Bekar mit 1:2 (22:20, 17:21, 9:21) geschlagen geben. Vor den letzten zwei entscheidenden Spielen stand es 3:3.

Mixed entschied die Partie für den MTV Rheinwacht Dinslaken

Im ersten Herreneinzel siegte André Kammann gegen seinen ehemaligen Jugendspieler Ron Schäfer deutlich mit 2:0 (21:15, 21:16). Das spielentscheidende Mixed von Holger Kampen/Kira Rütten gegen Daniel Leonhards/Kristin Falkenberg wurde zu einer Zitterpartie. Nachdem der erste Satz mit 21:10 deutlich an die Dinslakener ging, glich die Moerser Paarung mit 21:10 aus. Nun musste der Entscheidungssatz her. Hier behielten Holger Kampen und Kira Rütten die Nerven und siegten mit 21:12.

Mit dem Sieg in Moers steht das Team des MTV Rheinwacht Dinslaken uneinholbar mit 19:1 Punkten auf dem ersten und einzigen Aufstiegsplatz.

Letzter Spieltag für die Jugendmannschaft

Für die Jugendmannschaft stand der letzte Spieltag in heimischer Halle an, zu dem der Spitzenreiter Sterkrade-Nord anreiste. Das Spiel wurde mit 1:7 deutlich verloren. Nur das zweite Herrendoppel konnten die Dinslakener Jugendlichen für sich entscheiden.

Dennoch kann die Mannschaft um die Spieler Jannik Benning, Jan Frieseke, Niklas Diefenbach, Jannis Faltenmeier, Hendrick und Fabian Metz sowie die Mädchen Annabel Puckas, Lisa Hiller, Senta Verbeet, Marlene Adamzik und Mannschaftskapitänin Lena Bückemeyer zufrieden auf die Saison zurückblicken.

Das Team, das in weiten Teilen noch nie am Ligabetrieb teilgenommen hat und zum Teil erst seit eineinhalb Jahren Badminton spielt, konnte nach einer enttäuschenden Hinserie in den sechs Spielen der Rückrunde ein Spiel gewinnen und zwei Unentschieden holen.

Adamy und Neuland im Viertelfinale

Die Dinslakener U15 startete in Wesel beim Teenie-Turnier. Daniel Chanboura musste schon nach der Gruppenphase, in der er gegen die beiden späteren Finalisten antreten musste, die Tasche packen. Genauso erging es Phillip Damm, der gegen seinen Teamkameraden David Tinthoff und den Hülser Timo Keller deutlich verlor. Der Gegner Timo Keller bedeutete auch das Aus im Achtelfinale für den Dinslakener Erik Rose, der in drei Sätzen unterlag.

David Tinthoff bekam es im Achtelfinale mit einem der beiden Gruppengegner Daniels zu tun und musste sich diesem ebenfalls geschlagen geben. Fynn Adamy und Malte Neuland schafften es bis ins Viertelfinale, wo beide ebenfalls verloren.