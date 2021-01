Neuzugänge für den SC Wacker Dinslaken kommen aus Walsum

Dinslaken Marcel Antonica, Trainer von Fußball-A-Ligist SC Wacker Dinslaken, freut sich über ein neues Offensiv-Duo aus dem Duisburger Norden.

Der SC Wacker Dinslaken hat sich vor dem Jahreswechsel noch einmal verstärkt. Vom klassengleichen Team der Eintracht aus Walsum wechseln mit Kevin Pancerz und Yavuz Baskir zwei Offensivakteure zum Fußball-A-Ligisten aus der Feldmark.

Der 29-jährige Pancerz ist ein Flügelstürmer, der auf beiden Seiten agieren kann. Mit Wacker-Trainer Antonica arbeitete er noch in der Hinrunde der Saison 19/20 bei Hamborn 07 II zusammen, wo er in der Kreisliga A in acht Spielen vier Treffer erzielte. Nach seinem Wechsel zu Eintracht Walsum kam er dort nicht wie erhofft zum Zug, sammelte in der Hinrunde nur 13 Einsatzminuten in der ersten Mannschaft.

Baskir trifft zweimal in fünf Spielen

Yavuz Baskir fühlt sich im zentralen Mittelfeld und in der Spitze wohl. Der 30-Jährige kam in der aktuell unterbrochenen Saison fünfmal für Eintracht Walsum zum Einsatz, traf dabei selbst zweimal und bereitete ein Tor vor.