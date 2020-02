Dinslaken. Die Spieler des MTV Rheinwacht Dinslaken in der Einzelbewertung beim 32:31-Erfolg über den TV Aldekerk. Fünfmal gibt es die Note „gut“.

Nils Kruse setzt beim MTV Dinslaken als „Joker“ Akzente

Es war gewiss keine hochklassige Begegnung zwischen den Regionalliga-Handballern des MTV Rheinwacht und dem TV Aldekerk. In einigen Phasen erinnerte das Angriffsspiel der Dinslakener beim 32:31-Sieg aber durchaus an die Meistersaison. Die MTV-Spieler in der Einzelbewertung.

Nils Ahlendorf: Konnte kaum mit Paraden helfen. Gerade der ein oder andere Aldekerker Wurf aus dem Rückraum schien dabei durchaus haltbar. Note 4

Dominik Köller: Nach der Pause auch kein großer Faktor. Note 4

Fabian Gorris: Hatte im Angriff zwar auch die ein oder andere unglückliche Szene, machte als Spielgestalter über weite Strecken aber einen guten Job. Note 2-

Steffen Hahn: Drehte einmal mehr in der zweiten Hälfte auf. Überzeugte auch als sicherer Siebenmeterwerfer, ließ jedoch in der Schlussphase zwei gute Chancen aus. Hinten wieder sehr engagiert. Note 2

Marc Tomke: Hinten erneut sattelfest, vorne mit wichtigen Treffern und sehr guter Quote. Note 2

Dennis Backhaus: Durch eine Erkältung geschwächt ins Spiel gegangen. In der Deckung mit guten Phasen, aber auch mit ein paar Unaufmerksamkeiten. Note 3

Jonas Höffner: Leichte Fehler wechselten sich beim Rückraumspieler mit gelungenen Aktionen ab. Insgesamt zu wenig. Note 4+

Christoph Enders: Bekam am Kreis nicht viele Bälle, traf bei seinen wenigen Würfen aber sicher und holte auch zwei Siebenmeter heraus. Note 3

Marc Pagalies: Diesmal nicht ganz so treffsicher. Agierte gerade nach der Pause aber ziemlich clever. Holte Zeitstrafen und Siebenmeter heraus. Note 3+

Max Reede: Wie in Korschenbroich wieder mit sehr ordentlicher Leistung. Hätte sich aber in der ersten Hälfte noch mehr zutrauen müssen. Note 2

Nils Kruse: Stand nicht lange auf dem Parkett, setzte bei seinem Einsatz in Hälfte zwei auf der ungewohnten halbrechten Position aber einige positive Akzente. Note 2