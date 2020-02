Nühlens Elfmeter entschied das Derby für den VfB Lohberg

Dinslaken/Voerde. Ein Elfmetertor in der 88. Minute hat das Derby in der Fußball-Kreisliga B zwischen dem VfB Lohberg und dem TV Voerde II entschieden.

Ein Elfmetertor in der 88. Minute hat das Derby in der Fußball-Kreisliga B entschieden: Benjamin Nühlen verwandelte den Strafstoß nach einem Foul an Thomas Holstein für den VfB Lohberg zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TV Voerde.

„Wir waren von der ersten Minute an ganz klar die bessere Mannschaft“, fand VfB-Trainer Sascha Turnau. „Die Jungs haben sich als Einheit präsentiert und für den Aufwand belohnt, was in der Vergangenheit oft nicht der Fall war.“ Schon vor dem einzigen Treffer der Partie habe Lohberg aus dem Spiel heraus „drei, vier Chancen auf ein Tor gehabt“, so Turnau.

SV Heißen III – TV Jahn Hiesfeld III 7:2 (2:0). Arg gebeutelt traten die „Veilchen“ nur mit elf Spielern an und hielten dennoch zumindest in der ersten Halbzeit nach Kräften dagegen. Bei einem der zwei Gegentore (28., 36.) spielte Hiesfeld wegen einer Verletzung auch noch in Unterzahl. Mit dem 3:0 nach 55 Minuten war die Partie praktisch gelaufen. Für Hiesfeld trafen Muhammet Dickmann per Elfmeter (68.) und Andreas Schwan (89.). Das 4:1 für Heißen erzielte Kevin Hillebrand, der in der Oberliga beim TV Jahn jahrelang das Tor hütete und nun auf dem Feld unter anderem mit dem ehemaligen „Veilchen“ Oliver Rademacher bei den Mülheimern kickt.

SuS 09 Dinslaken II – Eintracht Walsum II 4:1 (0:0). Nach der Pause eine deutliche Angelegenheit für den SuS 09, dessen Tore Matthias Vahnenbruck (51., 90.) und Luigi Tassone (64.) erzielten, dazu kam ein Walsumer Eigentor.