Oberliga peilt die Fortsetzung der Saison nach Ostern an

Gino Mastrolonardo (M.) und der TV Jahn Hiesfeld sollen am 11. April die Saison in der Fußball-Oberliga fortsetzen - wenn die Lage während der Corona-Pandemie es bis dahin zulässt.

Am Niederrhein In einer Videokonferenz diskutierten die Clubs der Fußball-Oberliga über die Fortsetzung der Saison. Nach Ostern soll der Ball rollen.

Die 23 Vereine der Fußball-Oberliga haben am Dienstag in einer Videokonferenz über die Möglichkeiten diskutiert, die während der Corona-Pandemie unterbrochene Saison noch zu einem geregelten Ende zu führen. Demnach rollt der Ball wohl erst nach Ostern wieder: Angesichts des erneut verlängerten Lockdowns wird nun der 11. April als nächster Spieltag angepeilt.

Für den TV Jahn Hiesfeld nahm der Sportliche Leiter Gerd Ott an der Konferenz teil, die der Verbandsfußballausschuss-Vorsitzende Wolfgang Jades und Staffelleiter Clemens Lüning leiteten. Ziel sei, die Saison nicht abzubrechen, sondern zumindest die Hälfte der Spiele zu absolvieren, hieß es dabei. Im Vorfeld standen mehrere Szenarien zur Debatte, wie es weitergehen könnte - von denen einige jedoch nach den Beschlüssen der Politik von Dienstag schon wieder hinfällig wurden, da die Zwangspause im Amateursport nun mindestens bis Mitte Februar andauern wird.

Einhellige Zustimmung fand daher unter den Vereinen lediglich die Aussicht, nach den Osterferien, die vom 29. März bis 10. April geplant sind, die Meisterschaft fortzusetzen. Dem soll laut Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußball-Verbands Niederrhein, eine drei- bis vierwöchige Vorbereitung vorausgehen. ,,Mitte Februar sind wir schon bei einer knapp viermonatigen Pause", so Lerch, die Mannschaften benötigten entsprechend eine angemessene Phase, um wieder ihren Rhythmus zu finden.

,,Mit dem Neustart am 11. April könnte man die Hinrunde bis Ende Juni durchziehen und eine Wertung vornehmen", erläutert Gerd Ott die angestrebte Variante. Der Vertreter des TV Jahn legte in der Konferenz besonders Wert darauf, dass die dreiwöchige Vorbereitung sich auf Vollkontakt-Training bezieht: ,,Es reicht nicht, wenn die Spieler drei Wochen nur hin und her rennen und Passspielübungen mit Abstand machen dürfen. Das hilft uns nicht weiter."

Ins Gespräch gebracht wurde auch die Möglichkeit, einen fünften Einwechselspieler zu erlauben. ,,Das will man verbandsübergreifend diskutieren", so Ott. Der Sportliche Leiter blickt dennoch nach der Konferenz noch skeptisch in die Zukunft: ,,Wenn der Lockdown etwa noch bis Ende März verlängert werden sollte, bleibt doch gar nichts anderes als der Saisonabbruch. Und wenn die Politik demnächst Lockerungen beschließt, dann geht es sicher erst einmal um den Friseur und sonst was, aber nicht um Fußball. Ich glaube, dass der ziemlich hinten anstehen wird - auch hinter dem Einzelsport."

Trainer Umut Akpinar vom Liga-Konkurrenten 1. FC Kleve sieht die besprochene Möglichkeit der Fortsetzung dagegen erst einmal positiv: ,,Ich halte es für die sportlich beste Lösung, die Hinrunde bis Ende Juni durchzuspielen." Und wenig verwunderlich ist, dass auch Trainer Jan Winking vom Spitzenreiter 1. FC Bocholt die Aussicht auf eine Beendigung der Saison auf dem Spielfeld begrüßt: ,,Es ist ein erster Hoffnungsschimmer und ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist absolut positiv, dass sich die Vereine dafür ausgesprochen haben, dass es eine sportliche Wertung geben soll. Weil es in der Regionalliga und voraussichtlich auch in der Landesliga eine sportliche Wertung geben wird, würde die Oberliga ansonsten auch in einer Zwickmühle stecken."