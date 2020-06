Petra Schmitthuysen kam Schlag auf Schlag zur Weltelite

Die Sportart Faustball hat beim TV Voerde eine lange Tradition. Der Verein nahm bereits im Gründungsjahr 1920 am Spielbetrieb teil und ist seitdem auch weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Sogar in Afrika und Südamerika haben die Faustballer des TVV schon Siege gefeiert und Titel gewonnen. Eine, die die wohl erfolgreichste Ära in Voerdes Faustballgeschichte besonders geprägt hat, ist Petra Schmitthuysen.

Petra Schmitthuysen erhielt 2008 das Silberne Lorbeerblatt

Die ehemalige Schlagfrau galt als Ausnahmespielerin und war nicht umsonst auch jahrelang Spielerin in der Nationalmannschaft. Die wohl größte Ehre ihrer langen und erfolgreichen Karriere wurde ihr am 27. Mai 2008 zuteil. Damals überreichte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble ihr in den Räumlichkeiten des Berliner Hilton-Hotels die höchste deutsche Auszeichnung, das Silberne Lorbeerblatt. Bis zu dieser Auszeichnung hatte Schmitthuysen aber einen langen Weg vor sich.

Schon im Kindesalter mit dem Vater beim TV Voerde

Schon im Kindesalter war sie am Platz des TV Voerde, als ihr Vater dort Faustball spielte. Aber was macht eigentlich den Reiz am Faustball aus? Petra Schmitthuysen kennt gleich mehrere Gründe, die für die Sportart sprechen: „Also erstmal sind die Grundzüge sehr einfach zu erlernen. Dazu kommt, dass der Sport sehr kontaktarm ist und somit eigentlich keine Verletzungsgefahr durch äußere Einflüsse birgt. Ganz wichtig ist natürlich auch das familiäre Miteinander beim Faustball. Das ist immer eine tolle Gemeinschaft.“

Nachdem die junge Petra Schmitthuysen die angesprochenen Grundzüge schnell erlernt hatte, entpuppte sie sich als echtes Talent. Im Jahr 1992 gelang dem TV Voerde der Aufstieg in die 1. Bundesliga mit einer Mannschaft, die aus dem eigenen Nachwuchs bestand. Zwei Jahre später folgte auch in der Halle der Aufstieg in die Bundesliga. Egal ob Halle oder Feld, der TVV etablierte sich im Oberhaus und war kurze Zeit später auch ein ernstzunehmender Anwärter auf Titel. Auf dem Feld gelang den Damen in den Jahren 2000, 2001 und 2006 der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. In der Halle durften Schmitthuysen und Co. deutlich öfter jubeln, dort wurden sie gleich fünfmal Meister (1996, 1998, 2001, 2003 und 2005).

Weltpokalsieg in Brasilien

Soweit die nationalen Titel. Auf der großen internationalen Ebene schließt sich jedoch noch eine ähnlich lange und noch höher zu wertende Liste an. Auf dem Feld gelang der Sieg im Europapokal in den Jahren 2000 und 2004. In der Halle holte der TVV den Titel gleich sechsmal (1999, 2000, 2001, 2004, 2005 und 2008). Auch diese zahlreichen Erfolge auf internationaler Ebene waren noch nicht das Ende der Fahnenstange für Schmitthuysen und die Faustballabteilung des TVV. Im Jahr 2001 gelang im brasilianischen Porto Alegre der Gewinn des Weltpokals. Vier Jahre später wurden die Voerderinnen im afrikanischen Namibia noch einmal Vize-Weltpokalsieger. Ein Erfolg, der keinerlei Erklärung bedarf und für Voerde nach wie vor einen hohen Stellenwert hat. An die Geschehnisse in Brasilien erinnert sie sich aber auch heute noch sehr genau: „Da waren viele brasilianische Anhänger, die alle gegen uns waren. Die Tatsache hat mich und meine Mannschaft zusätzlich motiviert und so konnten wir schließlich auch den Titel gewinnen. Das war wirklich ein sehr besonderes Erlebnis.“

EM- und WM-Siege mit der Faustball-Nationalmannschaft

Petra Schmitthuysen war als Schlagfrau der zentrale Punkt im Spiel des TV Voerde und blieb so auch dem Nationalteam nicht lange verborgen. Auch wenn sie aus Verletzungsgründen einige Zeit nicht berücksichtigt wurde, so wurde sie 2004 Vize-Europameisterin, 2005 Europameisterin und in den Jahren 1998 und 2006 sogar Weltmeisterin.

Bei einer solch langen Liste an Titeln und Erfolgen ist es schwer, den Überblick zu behalten, aber noch schwerer, diese in eine wertige Reihenfolge zu bringen. Die Spitze ist auch bei Schmitthuysen breit, wie sie erklärt: „Ich kann mich da nicht zwischen Weltpokal mit dem TV Voerde und der Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft entscheiden. Beide bedeuten mir unheimlich viel.“ Auch wenn es beim TVV immer familiär zuging, so fand sie auch in der Nationalmannschaft schnell Anklang: „Wir waren zwar alle irgendwie zusammengewürfelt, aber das hat immer Spaß gemacht.“ Den Gewinn der Europameisterschaft möchte Schmitthuysen im Nachhinein allerdings nicht allzu hoch hängen. „Das war eher wie ein kleiner Ländervergleich, damals gab es auch kaum Teilnehmer, deshalb ist mir das nicht so wichtig“, gibt sich die Schlagfrau bescheiden.

Am liebsten in der Halle

Im späteren Verlauf ihrer Karriere lief Schmitthuysen noch für den TV Westfalia Hamm und den MTV Selsingen auf, schaffte es dort zwar noch zur Teilnahme an der DM, jedoch nicht zu einem Titel. In ihrer Heimat Voerde ist Schmitthuysen bekannt wie ein bunter Hund. Sie erhielt im November 1998 beispielsweise den ersten Sportpreis des Monats vom Stadtsportverband der Stadt Voerde. Kein Zufall war es, dass Schmitthuysen auch im Februar 2007 bei der 100. Verleihung den Preis erhielt. Zudem war sie drei weitere Male mit den Faustballmannschaften des TV Voerde im Dezember 2004, Mai 2006 und November 2011 Preisträgerin.

Bei den ganzen Erfolgen, egal ob auf dem Feld oder in der Halle, stellt sich die Frage, wo hat Petra Schmitthuysen denn am liebsten gespielt? Sie lacht kurz und antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Auf jeden Fall in der Halle. Dort ist es viel enger, was meinem Spiel natürlich extrem entgegengekommen ist. Da habe ich mich immer wohler gefühlt.“

Petra Schmitthuysen spielt heute Faustball und Tennis

Apropos wohlfühlen. Petra Schmitthuysen hat sich schon immer überall auf der Welt wohlgefühlt und deshalb auch die wenigen internationalen Reisen immer sehr genossen. Ihre Brötchen verdient sie seit mehreren Jahren als Bundespolizistin und ist deshalb auch ständig im Ausland im Einsatz. Die wenige Zeit, die sie im Jahr in Voerde verbringt, nutzt sie aber, um weiterhin mit den Ü30-Damen des TVV Faustball zu spielen oder beim TC Rot-Gold Voerde als Tennisspielerin.

Besonders gefreut hatte sich Schmitthuysen auch auf die geplante Festwoche des TVV im Zuge des 100-jährigen Jubiläums. Für den 19. Juni war ursprünglich ein Faustballnachmittag geplant, anschließend sollte in einem Festzelt an der Rönskenstraße gefeiert werden. „Ich finde“, beteuerte Petra Schmitthuysen, „das sehr schade und hoffe, dass der TV Voerde die Festwoche in irgendeiner Art und Weise nachholen kann.“

Weitere Artikel zum 100-jährigen Bestehen des TV Voerde

https://www.nrz.de/sport/lokalsport/dinslaken-huenxe-voerde/als-thomas-kempe-von-voerde-in-die-bundesliga-durchstartete-id229155746.html

https://www.nrz.de/sport/lokalsport/dinslaken-huenxe-voerde/wie-ursel-lefort-die-turnabteilung-beim-tv-voerde-praegte-id229103563.html

https://www.nrz.de/sport/lokalsport/dinslaken-huenxe-voerde/die-geschichte-der-tischtennis-abteilung-beim-tv-voerde-id228960625.html

https://www.nrz.de/sport/lokalsport/dinslaken-huenxe-voerde/tv-voerde-zwischen-stagnation-und-entwicklung-id228878275.html

https://www.nrz.de/sport/lokalsport/dinslaken-huenxe-voerde/voerdes-olympia-heldin-heike-schulte-mattler-id228766825.html

https://www.nrz.de/sport/lokalsport/dinslaken-huenxe-voerde/corona-tv-voerde-sagt-seine-festwoche-zum-jubilaeum-ab-id228805329.html