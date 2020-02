Pokal-Blamage kommt den TV Jahn Hiesfeld teuer zu stehen

Am Wochenende kann Gerd Ott vielleicht schon wieder lachen. Der Sportliche Leiter des Fußball-Landesligisten TV Jahn Hiesfeld besucht seine Schwester im Schwarzwald, wo auch ein wenig Karneval gefeiert wird. Eine gute Gelegenheit, um den Ärger von Mittwochabend zu verdrängen. Mit dem blamablen 2:4 im Achtelfinale des Kreispokals beim A-Kreisligisten GSG Duisburg hatte im Lager der „Veilchen“ niemand ernsthaft gerechnet – und das Ausscheiden kommt den Verein nicht nur sportlich, sondern auch finanziell teuer zu stehen, wie Ott im Gespräch mit dieser Zeitung verrät.

Trainer Marcus Behnert hat im Pokal auf viele Stammkräfte verzichtet und hauptsächlich auf Akteure aus der zweiten Reihe gesetzt. Hat er sich verzockt?

Gerd Ott: Das würde ich nicht so sehen. Ich habe das im Vorhinein unterstützt. Auch wenn die GSG eine gute Mannschaft ist mit einigen abgezockten Akteuren, muss man auch der zweiten Garnitur die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Die Spieler haben ja den Anspruch, in der Landesliga zu spielen, und gleichzeitig konnten zum Beispiel Damiano Schirru oder Kevin Menke mal pausieren. Dass die Mannschaft dann dermaßen versagt, sowohl fußballerisch als auch kämpferisch und in Sachen Einstellung, hat Marcus Behnert nicht gewusst. Sicher hat die GSG über ihre Verhältnisse gespielt und es kommt ja auch vor, dass ein Bundesligist im Pokal gegen einen Regionalligisten verliert, zudem spielt der ungewohnte Aschenplatz eine Rolle. Aber die Einstellung hat mit dem Platz nichts zu tun, und die macht mich traurig.

Das Aus im Kreispokal hat zur Folge, dass der TV Jahn in der nächsten Saison nicht im Niederrheinpokal vertreten ist, der in den vergangenen Jahren eine zusätzliche Einnahmequelle darstellte. Was geht dem Verein jetzt finanziell verloren?

Das kann man nicht pauschal beziffern. Klar ist der Niederrheinpokal attraktiv, zum einen sportlich, und dann kann man gegen einen namhaften Gegner auch den einen oder anderen Euro machen. Je nachdem, wie weit man kommt, schüttet der Verband zusätzlich Geld an die Vereine aus. Es wurde den Spielern auch deutlich gesagt, wie wichtig der Wettbewerb für uns ist. Aber einigen Spielern muss man deutlich sagen, dass sie das wohl nicht verinnerlicht haben. Den einen oder anderen Tausender macht das schon aus.

Kann sich das verlorene Pokalspiel nun auf die Meisterschaft auswirken und einen Knacks im Rennen um den Aufstieg verursachen?

Das glaube ich nicht. Der eine oder andere Stammspieler war in Duisburg nicht dabei und ich denke nicht, dass die sich den Schuh anziehen, für die Niederlage verantwortlich zu sehen. Das waren die Ersatzspieler, die müssen sich den Vorwurf gefallen lassen. Wir haben am Sonntag beim 5:0 in Hamborn gegen einen zugegeben schwachen Gegner ein ordentliches Spiel gemacht. Und die gleichen Spieler, die da auf dem Platz standen, stehen am Samstag beim SV Wermelskirchen wieder zur Verfügung, um die Punkte einzufahren.