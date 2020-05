RWS Lohberg hat schon acht Neuzugänge verpflichtet

Das Transferkarussell in der Fußball-Kreisliga A dreht sich in der unterbrochenen Saison wegen der Corona-Pandemie bisher noch recht langsam, gearbeitet wird hinter den Kulissen aber dennoch. Die Redaktion gibt einen Überblick über das Geschehen in den Teams aus Dinslaken und Voerde in der achten Spielklasse.

Hamza Demir will bei Glückauf Möllen kürzertreten

Glückauf Möllen steckte vor der Zwangspause erneut im Aufstiegskampf und weiß derzeit nicht, wohin die Reise demnächst geht. Die Möllener haben sich im Winter bereits enorm verstärkt und daher nur wenig Bedarf, weiter zu handeln. Bisher ist bekannt, dass Hamza Demir künftig kürzertritt. Der Stürmer erzielte zehn Treffer und legte fünf weitere auf in nur 13 Spielen. „Hamza“, erklärt Möllens Sportlicher Leiter Kevin Kapteina, „möchte sich künftig mehr auf den Fitnesssport konzentrieren und wird uns nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung stehen. Vielleicht hilft er mal aus, wenn Not am Mann ist.“ Kapteina hat bisher nur sechs Zusagen, macht sich aber deshalb auch nicht verrückt: „Das ist bei uns eigentlich immer so.“

Großer Umbruch bei Yesilyurt Möllen

Glückaufs direkter Nachbar Yesilyurt Möllen hat in der Winterpause ebenfalls einen großen Umbruch vollzogen und sieht daher von einer weiteren Transferwelle ab. „Wir haben viele junge Spieler dazu geholt und wollen jetzt mit den Jungs arbeiten“, freut sich Trainer Öztürk Yilmaz. Mit Ramazan Mutlu gelang Yesilyurt aber dennoch die Verpflichtung eines neuen Torhüters. Mutlu spielte zuletzt in der A-Jugend bei Rheinland Hamborn.

Ein Torhüter für den TV Voerde

Auch der TV Voerde zählt wie gewohnt zur Spitzengruppe in der Kreisliga A. Doch Trainer Jörg Lieg beklagt, dass es sich schwer gestaltet, neue Spieler an die Rönskenstraße zu locken: „Wir hatten zu einigen Spielern Kontakt, aber am Ende gehen die meist woanders hin. Ich glaube, manche wollen da einfach mit ihren Kumpels spielen. So richtig verstehen kann ich das nicht. Ich meine, wir haben hier auch eine intakte Mannschaft, mit den Jungs hat man richtig Spaß und wir sind immer oben mit dabei.“ Der TVV hat auf der anderen Seite aber bisher auch keine Abgänge zu beklagen und die Verantwortlichen arbeiten noch an der Verpflichtung eines Torhüters.

TV Jahn Hiesfeld II verzeichnet bisher vier Abgänge

Die Zweitvertretung des TV Jahn Hiesfeld muss bisher mit Justin Wälscher, Domenik Czerlitzka, Lucas Dziecichowicz und Onur Baran (alle zum SuS 09 Dinslaken) vier Abgänge verzeichnen und hat noch keine Auskunft über mögliche Neuverpflichtungen gegeben.

RWS Lohberg meldete mit Umut Yilmaz, Baris Tekin (beide SV 08/29 Friedrichsfeld), Soufian Benchaou (SuS 09 Dinslaken) Hasip Özer (Eintracht Walsum), Cihat Savas (SC Wacker Dinslaken), Rafet Yildirim (Rheinland Hamborn), Said Lahyani (STV Hünxe) und Burak Aktas (VfB Lohberg) bereits acht Neue. Dem steht mit Tayfun Kazkondu (SV 08/29 Friedrichsfeld) ein Abgang gegenüber.

SC Wacker Dinslaken rüstet auf

Der SC Wacker Dinslaken verliert mit Cihat Aktas einen Akteur in Richtung Lohberg, hat aber auch schon reichlich aufgerüstet. Mit Jean Luc Kölle, Pierre Kasch, Ender Türkmen und Dennis Golomb kamen gleich vier Spieler von Hamborn 07 II. Dazu gesellen sich mit Gennaro Harling (DJK Vierlinden) und Florin Berari (1. FC Hagenshof) zwei weitere Neue an der Feldmark.

SV Spellen setzt auf die eigene Jugend

Der SV Spellen ist in den vergangenen Jahren gut damit gefahren, viel in die eigene Jugend zu investieren und die eigenen Talente auch im Seniorenbereich einzubinden. Von dieser Marschroute möchte Übungsleiter André Feldkamp auch künftig nicht abweichen: „Wir haben weder Zu- noch Abgänge, aber sind in Gesprächen mit Jungs aus der A-Jugend.“