Sechs Neuzugänge reichen dem SC Wacker Dinslaken noch nicht

Auch wenn der Ball aktuell ruht, wird hinter den Kulissen beim SC Wacker Dinslaken an einigen Stellschrauben gedreht. Marcel Antonica ist als Trainer beim Dinslakener A-Ligisten noch nicht lange im Amt, bringt aber schon jetzt reichlich Bewegung in das Personalkarussell. Stand heute hat Antonica in Michael Kölle schon einen neuen Co-Trainer gefunden.

Der Assistent kommt aber nicht ohne Grund, denn auch sein Sohn Jean Luc Kölle wird ab Sommer zu einem „Wackeraner“. In der Feldmark soll das Torwart-Talent sich weiterentwickeln und den Dinslakener Kader aufwerten.

Gennaro Harling kommt aus Vierlinden

Der 23-Jährige lief zuletzt für den Ligakonkurrenten Hamborn 07 II auf, hat beim TV Jahn Hiesfeld und dem SV Zweckel, aber bereits höherklassig gespielt und wird, so Antonica, mit Sicherheit eine Verstärkung sein. „Jean Luc hat unheimlich viel Potenzial“, freut sich der Coach auf seinen Neuzugang.

Marcel Antonica holt alte Bekannte in die Feldmark. Foto: Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur zwischen den Pfosten wurde nachgelegt, auch im Feld gibt es gleich fünf Neue für Wacker. Abwehrspieler Gennaro Harling kommt von der DJK Vierlinden und hat sich auch schon in der Bezirksliga bewiesen. Dazu kommen mit Pierre Kasch, Ender Türkmen und Dennis Golomb drei weitere Spieler aus der Reserve der „Löwen“ nach Dinslaken. Kein Wunder, schließlich war Antonica zuletzt als Trainer in Hamborn tätig und kennt die Akteure sehr gut.

Florin Berari kommt aus Hagenshof

Die vielen Neuzugänge, die oft ehemalige Weggefährten Antonicas sind, sprechen für die Arbeit des Trainers. Besonders Pierre Kasch und Dennis Golomb haben mit Antonica schon so manche Schlacht geschlagen. Gemeinsam sind sie von der Kreisliga C bis in die Kreisliga A mit Hertha Hamborn marschiert, um dann anschließend bei den Sportfreunden in Hamborn erfolgreich zusammenzuarbeiten. „Bei den beiden“, verrät Übungsleiter Antonica, „war schon länger klar, dass sie im Sommer zu mir kommen. Wir wollten das nur nicht mitten in der Saison machen, das wäre nicht fair den Vereinen gegenüber gewesen.“ Der Sechste im Bunde ist Florin Berari, der zuletzt für den 1. FC Hagenshof in der Kreisliga B am Ball war.

Marcel Antonica will weitere Zugänge

Über den Ausgang der aktuellen Saison kann derzeit nur spekuliert werden. Marcel Antonica hat eine favorisierte Regelung, ist aber auch froh, nicht entscheiden zu müssen: „Ich glaube, die Saison wird beendet und die Tabelle wird auch so genommen, wie sie jetzt ist. Genc Osman II wird aufsteigen, und ich hoffe, dass es keinen Absteiger gibt. Aber ich kann und will das auch gar nicht entscheiden.“

Bei Wacker scheint der Blick ohnehin schon weit in die Zukunft zu gehen, denn sechs Neuzugänge und ein Co-Trainer reichen Antonica noch nicht. „Ich brauche mindestens noch drei bis vier Spieler, und wenn es mehr werden, ist das auch nicht schlimm. Wir haben das grobe Ziel, in zwei Jahren um den Aufstieg mitzuspielen. Wir arbeiten hier hinter den Kulissen wirklich auf Hochtouren“, erklärt der engagierte Übungsleiter.