So trainiert der SuS 09 Dinslaken in Zeiten der Coronakrise

Ballbehandlung auf Balkonien, Workout im Wohnzimmer oder Korbleger mit den Kindern – auch die Basketballerinnen vom SuS 09 Dinslaken müssen dieser Tage kreativ sein in Sachen Training. Was genau der Bezirksligist in der wegen der Coronakrise spielfreien Zeit so treibt, dokumentiert die Mannschaft von Trainer Ingolf Löhl seit zwei Wochen auf Instagram. Entstanden sind witzige Videos und Fotos, mit denen die Korbschützinnen Einblick in ihren Trainingsalltag geben. Immer garniert mit einem flotten Spruch, einem Ziel für die kommende Saison und der Bitte: #stayhome, #bleibtgesund.

Die Idee zur Aktion hatte Anja Hinz, die als Pressesprecherin der Damenmannschaft fungiert und auch den Instagram-Account pflegt. „Die Saison ist ja leider zu Ende, aber wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal eine Vorstellungsrunde machen. Das sollte zum einen Spaß machen und zum anderen zeigen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen“, sagt Anja Hinz.

Die Sehnsucht beim SuS 09 Dinslaken ist groß

Mannschaftsfoto in Zeiten von Social Distancing. Foto: SuS 09 / Instagram

Die zweifache Mutter ist im Moment – wie viele Eltern – hauptsächlich damit beschäftigt, den Nachwuchs bei Laune zu halten, vermisst den Sport und die Gemeinschaft aber sehr. „Ich habe großes Glück. Wir wohnen in einem Haus mit mehreren Generationen der Familie. Wir haben einen Garten und Gott sei Dank ist das Wetter gut“, sagt Hinz, die aber auch weiß: „Die Sehnsucht bei allen ist groß. Ich weiß genau, dass alle ganz heiß darauf sind, dass die Hallen irgendwann wieder öffnen. Dann werden alle sofort wieder auf der Matte stehen – wenn auch vielleicht mit dem einen oder anderen Kilo mehr.“

Wenn es endlich wieder losgehen kann, wird der „bunt gemischte Haufen“, wie Anja Hinz ihre Mannschaft beschreibt, sich neue Ziele gesetzt haben. Tatjana Kijan etwa möchte „jeden verdammten offensiven und defensiven Rebound holen.“ Julia Thomas hofft darauf, ihre „Wurfquote zu verbessern“ – und Julia Preuß formuliert das Ziel „80 Prozent Freiwurfquote“. Das wohl süßeste Ziel aber hat Ayse Coskun. Die Nummer 2 möchte nämlich im August „einen süßen kleinen Wonneproppen das Licht der Welt erblicken lassen!“

Ziel des SuS ist ein Platz im oberen Tabellendrittel

Gemeinsam strebt das Team in der kommenden Spielzeit einen Platz im oberen Tabellendrittel an. „Wir würden schon gerne eine Liga höher kommen, wissen aber, dass das vielleicht nicht klappen wird. Letztes Jahr hatten wir das Ziel Mittelfeld, wir wollten Sechster werden. Das hat sich einigermaßen erfüllt. Vor dem Abbruch waren wir Siebter, hätten das aber bestimmt noch geschafft. Wir wissen, dass mehr möglich ist. Ein Platz unter den ersten Vier soll es schon sein“, so Anja Hinz. Bis dahin aber hat der SuS 09 Dinslaken einen ganz anderen Wunsch. Anja Hinz: „Wichtig ist jetzt erst einmal, dass alle gesund bleiben.“

Alle Fotos und Beiträge des SuS 09 Dinslaken gibt es unter: www.instagram.com/sus09dinslaken/