Sperrung des Lohberger Stadions ist aufgehoben

Die Sperrung der Dorotheen-Kampfbahn hatte am vergangenen Wochenende zur Folge, dass die Kreisliga-B-Fußballer des VfB Lohberg ihr Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TV Voerde auf Asche austragen und Bezirksligist SuS 09 Dinslaken auf die Anlage von RWS Lohberg ausweichen musste. Seit Mittwoch können die Sportler wieder auf ihre angestammten Plätze: Die Dinslakener Stadtverwaltung hat das Lohberger Stadion wieder freigegeben.

Laut Rathaussprecher Thomas Pieperhoff waren Abplatzungen an der Stahlbetondecke der Tribüne Grund für die Sicherheitsmaßnahme, die Fußballer vorübergehend auszusperren. Nachdem die entsprechenden Stellen bearbeitet wurden, darf jetzt wieder in der Dorotheen-Kampfbahn gespielt werden. Die Arbeiten zur Betonsanierung sollen in der spielfreien Zeit in der Sommerpause erledigt werden, so Pieperhoff. Wie hoch die Kosten sind, stehe noch nicht fest, eine erste vorsichtige Schätzung beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.