Spors fand für den TV Jahn Hiesfeld den Schlüssel zum Erfolg

So schnell kann’s gehen: Am Karnevalswochenende machte sich der SV Wermelskirchen beim Fußball-Landesligisten TV Jahn Hiesfeld noch als unbequemer Gegner unbeliebt, als die „Veilchen“ im Bergischen Land nicht über ein 1:1 hinaus kamen. Acht Tage später sorgte der Aufsteiger für bessere Laune in Reihen des Spitzenreiters, weil sich auch der ärgste Verfolger des TV Jahn, der FSV Duisburg, am Sonntag in Wermelskirchen mit einem 1:1 begnügen musste. Weil die Hiesfelder sich selbst mit 2:0 (0:0) gegen den ESC Rellinghausen durchsetzten, haben sie nun wieder fünf Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz.

Das eigene Ergebnis und das Resultat der Konkurrenz waren jedoch noch die positivsten Aspekte an einem Nachmittag, dessen Verlauf den Verantwortlichen an der Dorfstraße einige Sorgenfalten auf die Stirn trieb. So deutlich das 2:0 unterm Strich klingt, so mühsam und zäh gestaltete sich nämlich die Partie.

Keine Struktur im Spielaufbau

Marcus Behnerts Elf hatte zwar mehr Spielanteile, wusste damit aber herzlich wenig anzufangen. Im Mittelfeld fehlte mit dem verletzten Gino Mastrolonardo offensichtlich eine ordnende Hand, die Ideen und Struktur in den Spielaufbau bringt. Zumeist versuchten die Gastgeber die massive Essener Deckung mit lang geschlagenen Bällen zu überwinden, die fanden jedoch kaum einmal den Adressaten. Überhastete Aktionen prägten das Geschehen, Pässe landeten reihenweise beim Gegner oder im Nirgendwo.

„Erschreckend“ nannte der Trainer die torlose erste Halbzeit und versuchte dafür eine naheliegende Erklärung zu finden: „Da kann man noch soviel sprechen, aber die letzte Woche mit dem Ausscheiden im Pokal und dem Unentschieden in Wermelskirchen zeigt Wirkung“, so Marcus Behnert. Will heißen: Der Kopf ist nicht frei, Verunsicherung bricht sich Bahn. „Das ist nicht einfach abzuschütteln“, merkte der Coach an. Lediglich einmal kam in der ersten Hälfte des Spiels etwas Gefahr vor dem ESC-Tor auf, als Kevin Menke nach einer Viertelstunde einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Sechzehner schlug. Kevin Krystofiak köpfte am Fünfmeterraum, ein Rellinghausener Verteidiger schlug den Ball aber weg, bevor der die Torlinie überqueren und ins Netz kullern konnte.

Der Hiesfelder Coach versuchte in der Halbzeitpause gegenzusteuern, appellierte an sein Team, „über den Charakter ins Spiel zu kommen“. Kämpferisch war den „Veilchen“ tatsächlich nicht viel vorzuwerfen, spielerisch blieb die Vorstellung jedoch mager. Zwischenzeitlich schienen sogar die fußballerisch limitierten Gäste einem Führungstreffer näher als der TV Jahn, der in der Abwehr viel zu oft Lücken offenbarte – bis Pascal Spors den Schlüssel zum Erfolg fand: Von der Sechzehnmeterlinie hielt der rechte Verteidiger in Mittelstürmerposition einfach mal drauf und traf mit einem trockenen Schuss halbhoch zum umjubelten 1:0 (63.).

Rellinghausen musste seine defensive Strategie nun aufgeben, kam aber auch nur zweimal ernsthaft vor das Tor. Jahn-Keeper Marian Ograjensek war sowohl in der 77. als auch in der 84. Minute auf dem Posten. Den Schlusspunkt setzte Metehan Türkoglu mit dem 2:0 in der zweiten Minute der Nachspielzeit.