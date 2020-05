Starke Saison der HSG Hiesfeld/Aldenrade II am Ende belohnt

Die Corona-Pandemie hat die Welt des Sports vor eine große Herausforderung gestellt. Viele Sportarten entschieden sich frühzeitig für einen Abbruch der Saison und suchten nach einer möglichst gerechten Lösung für die Wertung der Spielzeit. Der vorzeitige Abbruch kam auch der Zweitvertretung der HSG Hiesfeld/Aldenrade zu Gute. Die Landesliga-Handballerinnen unter der Leitung von Guido Lai waren zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem ersten Tabellenplatz und schaffen so den mehr oder weniger überraschenden Sprung in die Verbandsliga.

Vom Aufstieg war nie die Rede

Überraschend deshalb, weil die HSG, zuvor noch unter dem Namen TV Jahn Hiesfeld, zwar zum oberen Drittel der Liga zählte, aber nie vom Aufstieg geredet hat. Auch Übungsleiter Lai ist nach wie vor überrascht von der konstant guten Leistung seiner Damen: „Wir wollen natürlich immer jedes Spiel gewinnen, aber dass es dann zum ersten Platz reicht, ist schon echt eine tolle Leistung.“ Der Übungsleiter macht allerdings auch keinen Hehl daraus, dass er die Saison lieber vernünftig zu Ende gespielt hätte: „Es gibt schönere Aufstiege als solche am grünen Tisch, aber das nehmen wir jetzt natürlich mit.“

30 Punkte nach 18 Spielen

Aus anderen Ligen und Sportarten gingen immer wieder Bilder durchs Netz, wie sich die Mannschaften dann virtuell auf Videoplattformen zu einer Feier getroffen haben, für die HSG-Damen kam so etwas aber nicht in Frage, wie Lai verrät: „Also für mich ist das sowieso nichts und die Mädels haben jetzt auch nicht danach verlangt. Wir werden sobald möglich eine vernünftige Feier machen, auch wenn das dann vielleicht erst um Weihnachten ist.“

Nach nur 18 Spieltagen hatten die HSG-Damen bereits 30 Zähler auf dem Konto. Mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dominierte die Lai-Sieben die Liga und hatte bereits drei Punkte Vorsprung auf die Nichtaufstiegsplätze. Obwohl Coach Lai die Trainingsbeteiligung seiner Damen im allgemeinen kritisiert, so war er mit den trainierten Abläufen durchaus zufrieden. „Wir haben“, so Lai, „uns sowohl in der Defensive als auch im Angriff enorm verbessert“.

Vor heimischer Kulisse ungeschlagen

Der Ligastart verlief alles andere als gut. Gleich am ersten Spieltag unterlagen die Damen beim ASV Süchteln, blieben dann aber sechs Spiele in Folge ohne Niederlage. Auch die zweite Niederlage bei der Turnerschaft Lürrip fiel knapp aus, blieb allerdings auch die letzte. Vor heimischer Kulisse brillierten die Damen und blieben bis zum Ende der Saison ungeschlagen.

Mit nur 347 kassierten Gegentoren stellt die HSG die zweitbeste Defensive der Liga und hat damit die Vorgaben des Trainers erfüllt. Dieser hatte angegeben, pro Spiel nicht mehr als 24 Tore kassieren zu wollen. Seine Damen nahmen ihn beim Wort und kassierten nur ungefähr 19 pro Begegnung.

Neu formierte Defensive

Einen Großteil des Erfolges schreibt Lai seiner neu formierten Defensive zu. Mit Julia Grunow, Kristina Köster, Tanja Golley und Ines Völlings kamen im Innenblock gleich vier Spielerinnen zum Einsatz, die ihre Sache allesamt gut machten. In der Offensive sorgte vor allem die routinierte Nicole Schulte-Euler für intelligente Tempowechsel und gute Entscheidungen. „Wir haben es geschafft, unser Spiel unter Kontrolle zu bekommen und auch mal abzubrechen, wenn wir über die erste Welle keinen Erfolg hatten. Das war ein großes Plus in der Saison.“

Ziel ist für die HSG Hiesfeld/Aldenrade der Klassenerhalt

In der kommenden Spielzeit tritt die Reserve dann in leicht veränderter Formation in der Verbandsliga an. Mit Anna Tenten und Kristina Köster wollen zwei Spielerinnen aufgrund ihres Studiums kürzer treten. Julia Löckelt, Christina Janßen und Alice Schulz beenden ihre Handballpause und kehren mit der Zeit wieder zurück zum Team. Auch über die Zielsetzung in der neuen Spielklasse hat Lai sich bereits Gedanken gemacht: „Ich kenne mich in der Liga kaum aus, deshalb müssen wir da von Woche zu Woche schauen. Klar ist aber, dass unser Ziel nur sein kann, die Klasse zu halten.“

Wenn die Damen der HSG Hiesfeld/Aldenrade in diesem Jahr eines bewiesen haben, dann das sie die Erwartungen ihres Trainers übertreffen können. Vielleicht gelingt das ja auch in der kommenden Saison...