Starke Schlussphase beschert MTV Dinslaken II noch ein Remis

Mit einem starken Schlussspurt hat sich die zweite Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken in der Handball-Landesliga ein 29:29 (18:15) gegen das Spitzenteam des TV Issum erkämpft. Drei Minuten vor Schluss lag das Team noch mit 26:29 hinten.

Trainer Jörg Schwarz musste auf den erkrankten Torwart Martin Sprehn sowie die Langzeitverletzten Marvin Mahlmann und Simon Heßelmann verzichten. „Die beiden sind wohl erst Ende Februar wieder einsatzbereit“, so der Coach. Trotz der Ausfälle hielt der MTV mit dem Tabellenzweiten über weite Strecken gut mit, auch wenn sich das Team viele technische Fehler leistete. Zur Pause führten die Gastgeber sogar mit 18:15.

„Die Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen“, lobte Schwarz. Auch als Issum Dinslakens Niklas Hetzel in Manndeckung nahmen, verlor das Team nicht den Faden – auch dank der Treffsicherheit des starken Finn de Lede, der mit acht Treffern bester Torschütze des MTV war. „Was Finn mit seinen gerade 17 Jahren spielt, war phasenweise schon sehr gut“, freute sich der Trainer. Den entscheidenden Ausgleichstreffer erzielte Niklas Hetzel aber per Siebenmeter 14 Sekunden vor Schluss.

MTV Rheinwacht II: Rheinhardt, Steffel; Enders (3), N. de Lede (4/3), Hosters, Czeslik (2/1), d’Auria (1), Ahls, Frank (2), Hetzel (3/1), Pieper (5), Käfer (1/1), Kiehn, F. de Lede (8).

Desolater Auftritt

Die Reserve der HSG Hiesfeld/Aldenrade II hatte beim Tabellenführer DJK Styrum nicht den Hauch einer Chance und bezog eine 22:37 (5:19)-Schlappe. Bis zum 5:23 (36.) legten die Gäste einen desolaten Auftritt hin. Selbst die vielen Ausfälle, das Harzverbot in der Styrumer Halle und die Überlegenheit des designierten Aufsteigers konnten da nicht als Entschuldigung herhalten. „Freddy Barth konnte einem leidtun“, hatte HSG-Trainer Jörg Schnier Mitgefühl mit seinem Torwart, dessen Vorderleute die Bälle im Angriff reihenweise wegwarfen.

So kam der designierte Aufsteiger, der schon jetzt ohne weiteres in der Verbandsliga mithalten könnte, immer wieder zu einfachen Tempogegenstoßtoren. Zudem sah Cedric Schnier bereits in der 32. Minute wegen Meckerns die rote Karte. Etwas versöhnlich stimmte Schnier die zweite Halbzeit, in der seine Schützlinge mit einer besseren Einstellung zu Werke gingen und ein völliges Debakel verhinderten. Am Samstag (19.30 Uhr) bittet die HSG den VfB Homberg II in Hiesfeld zum Derby.

HSG II: Metzner (5), Schulz (4/1), Gangelhoff, Möhle, Wefers (je 3), Brock (2), Höhne, Cedric Schnier.

Mit einem 19:19 (9:12) musste sich die dritte Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken im Kellerduell beim bisher punktlosen Schlusslicht Tschft. Lürrip II begnügen. Zwar führten die Gäste nach knapp acht Minuten 4:1, die kämpferischen Lürriper kamen dann aber auf Touren und führten zur Pause mit 12:9. Die Dinslakener kamen nach dem Seitenwechsel noch einmal heran und lagen in der 49. Minute noch einmal mit zwei Toren vorn (17:15), konnten den Vorsprung aber nicht halten.

MTV Rheinwacht III: J. Terwiel, Walter (1), Kemmerling (1), Strauch, Horstmann (2), Friedhoff, Tielmann (1/1), Kemmerling, L. Terwiel (7/3), Sojat (3/3), Witt (2/1), Gorris (1), Palapys (1).