Dinslaken/Voerde/Hünxe. Das Sturmtief Sabine hat am Sonntag die Spielpläne durcheinandergewirbelt: Zahlreiche Partien wurden wegen der Witterungsbedingungen abgesagt.

Sturmtief Sabine wirbelt die Spielpläne durcheinander

Das Sturmtief Sabine hat am Sonntag die Spielpläne der Sportler durcheinandergewirbelt: Der Fußball-Verband Niederrhein sagte alle für den Nachmittag angesetzten Spiele von der Kreisliga C bis zur Landesliga ab. Nachholtermine stehen noch nicht überall fest, das weitgehend spielfreie Karnevalswochenende in zwei Wochen kommt aber in den meisten Fällen als eine Option in Frage.

Auch die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade konnten sich die Fahrt zum TV Lobberich sparen. Das Spiel ist nun für Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr angesetzt.

Ebenfalls den widrigen Witterungsbedingungen fiel das Eishockey-Spiel der Dinslaken Kobras gegen die Rockets Diez-Limburg am Sonntagabend zum Opfer.