STV Hünxe gibt im Heimspiel den Sieg aus der Hand

Was sich am Samstagabend in der Sporthalle in den Elsen in Hünxe abspielte, war an Spannung kaum zu überbieten. Die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe unterlagen in einem echten Krimi dem VTV Freier Grund mit 2:3 (18:25, 27:25, 25:12, 20:25, 14:16). Dabei hatten die Gastgeberinnen das Spiel lange in eigener Hand, kurz vor dem Ende sogar zwei Matchbälle, nahmen aber nur einen Punkt aus der Partie mit.

Schon vor der Begegnung hatte STV-Trainer Konstantin Anthis vor dem starken Block der Gäste gewarnt. Der VTV nutzte die körperliche Überlegenheit bereits im ersten Satz sehr gut, blockte viel über die Mitte und wusste auch bei eigenen Angriffen zu überzeugen. Der STV kam in der Anfangsphase meist über die starke Außenangreiferin Christin Weyck zum Erfolg. Sie hatte gegen die großgewachsenen Gäste immer eine Antwort parat und hielt den STV in der Partie.

Medved verletzt sich am Knöchel

Auch als die Gäste sich auf 11:6 abgesetzt hatten, steckten die Gastgeberinnen nicht auf und kämpften sich zurück. Beim Stand von 12:14 verletzte sich dann Hünxes Libera Lisa-Marie Medved am Knöchel derart schwer, dass sie nicht weiterspielen konnte. Der STV verlor, speziell in der Annahme, ein wenig die Ordnung und gab den ersten Satz ab.

Im zweiten Durchgang kamen die STV-Damen dann aber deutlich besser in Tritt. Die Gastgeberinnen konnten sich zunächst zwar nicht wirklich absetzen, hatten aber immer leicht die Nase vorn und machten einen stabilen Eindruck. Die einfachen Fehler bei Angabe und Annahme schlichen sich zwar immer wieder ein, der Satz wurde dennoch gewonnen.

Während die verletzte Lisa-Marie Medved im dritten Satz aus der Halle humpelte, drehten ihre Kolleginnen mächtig auf. Der STV hatte stets eine Lösung parat und brachte die Gäste schier zur Verzweiflung. Aus einer 17:11-Führung wurde ein Souveräner 25:12-Satzgewinn. Was im dritten Satz noch so gut klappte, wollte im Folgenden dann aber nicht mehr funktionieren. Der vierte Durchgang ging verdient an den VTV Freier Grund. Es musste also ein Entscheidungssatz her. Zunächst hatten die Gäste die Nase vorn, ehe der STV das Spiel auf 14:12 drehte. Beide Matchbälle wurde jedoch vergeben und der VTV nutzte seine erste Gelegenheit zum Sieg eiskalt.

„Solche Fehler“, ärgerte sich Trainer Anthis, „dürfen uns nicht passieren. Wir machen dem Gegner das zu einfach.“

STV: Hasel, Weyck, Frintrop, Hüttermann, Medved, Olstowski, Streich, Lünenstraß, Höke, Haas, Abel.