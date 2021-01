Auszeichnung STV Hünxe verleiht so viele Sportabzeichen wie noch nie

Hünxe Der STV Hünxe hat trotz der Corona-Pandemie im Jahr 2020 so viele Sportabzeichen wie nie zuvor verliehen.

Trotz der Einschränkungen während der Corona-Pandemie hat der STV Hünxe Wege gefunden, das Sportabzeichen anzubieten und die Prüfungen unter Beachtung der Coronaschutzverordnung durchzuführen. Mit der Einschätzung, dass viele nicht in Urlaub fahren, haben die Prüfer erstmals auch in den Ferien den Betrieb aufrecht erhalten. Der Erfolg: 118 Sportabzeichen – so viele wie nie.

Die Sportabzeichen wurden von 51 Frauen und Männern sowie 67 Kindern und Jugendlichen erworben. Aufgeteilt sind es 36 weibliche Jugendliche, 31 männliche Jugendliche, 24 Frauen und 27 Männer. Tammo Alsdorf, Julian Bodt, Titus Lindekamp, Uma Dames, Alena Makas und Louisa Sinnen haben als Jüngste mit sechs Jahren ihr erstes Sportabzeichen erreicht. Zu den Ältesten zählen Klaus Friese (79), Wolfgang Pütz (79), Heinrich Wolters (81) und Peter Swintek (83).

Das bicolore Abzeichen mit Zahl 5 erhielten Jill Kellendonk, Jérôme Artz, Christian Müller und Marie-Luise Martinez. Das Familiensportabzeichen wurde von acht Familien erreicht. Kerstin Braick (3 Personen), Reiner Kellendonk (5), Rainer Wernecke (4), Ulla Sanders (3), Klaus Schepers (3), Dirk Schult (3), Annette Weiß (3) und Anne Byczkowski (3) erhielten als Auszeichnung eine Familienurkunde des Kreissportbundes Wesel.

Bereits im August haben fünf Sportabzeichen-Jubilare ihre Ehrungen in einer kleinen Feierstunde erhalten. Jens Steiding und Friedhelm Unterloh haben je 50, Gisela Henschel 45, Peter Swintek 30 Abzeichen. Jürgen Remke überreichte die Auszeichnungen und erhielt bei dieser Gelegenheit selbst sein 44. Abzeichen.