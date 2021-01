SuS 09 Dinslaken darf erst ab Mai auf den neuen Rasenplatz

Dinslaken Unabhängig von der Öffnung ihrer sanierten Sportanlage dürfen die Bezirksliga-Fußballer des SuS 09 Dinslaken erst ab Mai auf den Rasen.

Wer in diesen Tagen an der Bezirkssportanlage Voerder Straße vorbei spaziert, blickt durch den Zaun auf ein kleines Schmuckstück. Die im Zuge der Sanierung neu erstellten Fußballplätze und die Tribüne sind schon seit einiger Zeit fertig, liegen aber coronabedingt weiterhin ebenso verlassen da wie die hübsche Kunststoff-Laufbahn. Einen Termin für die offizielle Einweihung der Anlage gibt es noch nicht. "Dieser wird in Abstimmung mit dem Verein sicher erst dann durchgeführt werden können, wenn es die Coronasituation erlaubt", erklärt Marcel Sturm, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Aber selbst wenn dies nach dem Ende des Lockdowns in den nächsten Wochen möglich sein sollte, müssen viele Fußballer des SuS 09 Dinslaken dann zumindest erst einmal auf den Kick auf dem Naturrasen verzichten: Das Betreten des Platzes ist nach jetzigem Stand bis ins Frühjahr lediglich den jüngsten Sportlern erlaubt.

"Eine Freigabe gilt zunächst nur für Jugendfußball bis einschließlich D-Jugend/U 13", sagt Marcel Sturm mit Blick auf eine mögliche Öffnung nach Ablauf der Corona-Beschränkungen. Erst ab ca. Mai 2021 erfolge voraussichtlich die Freigabe für alle Altersklassen. Hintergrund ist, dass bei jungem Rasen die Belastung langsam gesteigert werden solle. "So sind die Beschleunigungs- und Bremskräfte im Erwachsenen-Fußball ganz andere als bei den Jüngeren", so der Stadtsprecher. "Ab April startet die Vegetation, das Gras wächst und ist in der Lage, normale Nutzungsbeschädigungen wieder auszugleichen. Ab dem zweiten Jahr ist der Rasen dann in einer normalen Situation, so dass die beschriebene langsame Steigerung nicht mehr erforderlich ist."

Anlage sollte schon im September 2020 übergeben werden

Julian Schubert, Trainer der Bezirksliga-Fußballer des SuS 09, zeigt sich überrascht von der Aussicht, den Naturrasen so lange ausschließlich von weitem betrachten zu dürfen: "Das finde ich sehr komisch, der Rasen liegt ja jetzt schon mindestens acht Monate." Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung geplant, die Anlage bereits im vergangenen September an den Verein zu übergeben. "Aber auf Kunstrasen zu trainieren oder spielen wäre immerhin schon besser als auf Asche", seufzt Schubert.

Noch keine Markierung auf der Laufbahn

Aus "rein technischer Sicht, ohne es mit Blick auf die Coronasituation zu beziehen", könnte die Bezirkssportanlage laut Auskunft der Stadtverwaltung trotz einiger noch abzuschließenden Arbeiten nach derzeitigem Stand insgesamt mit Einschränkungen genutzt werden. Die Kunststoffanlage, insbesondere die Laufbahn, dürfte bis zum Aufbringen der Markierung nur für den Trainingsbetrieb genutzt werden. "Der Zeitpunkt des Aufbringens lässt sich noch nicht bestimmen bzw. den kann nur Petrus vorhersagen", sagt Marcel Sturm. Für eine langfristige Markierung, die von der Witterung abhängt, müssten Frost und Feuchtigkeit dauerhaft weg sein.

Am Werferplatz sind die Ringe an der Tennenfläche "wegen der fehlenden Oberflächenfestigkeit" noch nicht freigegeben. An zwei weiteren Ringen und der Speerwurfanlage werde das Training zwar erlaubt, eine Nutzung wird aber laut Sturm "wegen der noch nicht fertiggestellten Auftreff-Flächen nicht empfohlen".

Strenge Vorschriften in der Benutzungsordnung

Unabhängig vom Zeitpunkt der Anlagen-Öffnung drohen den Sportlern des SuS 09 aber demnächst weitere Einschränkungen. Im Schaukasten am Eingang der Anlage hängt die aktuelle Benutzungsordnung, die die Stadtverwaltung verfasst hat und seit dem 1. November 2020 gilt. Darin heißt es unter anderem, dass Schulen die Anlage montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr nutzen dürfen, Vereine von 17 bis 21.30 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Bei Abendspielen mit Verlängerung oder auch Partien, die am Wochenende früher am Morgen angesetzt sind, dürfte es mit diesen Bestimmungen schwierig werden, den Spielbetrieb zu organisieren.

Zudem schreibt die Verwaltung vor, dass die Sportanlage und der dazugehörige Parkplatz ab 22 Uhr verlassen sein müssen. Keine guten Aussichten für das Vereinsleben in der "Blauen Lagune", die nach dem Abriss des alten Vereinsheims demnächst neu aufgebaut wird: Vereinsfeiern müssten dann ein frühes Ende haben - und wenn sich Sportler zum Beispiel gemeinsam abends im Clubhaus die Fußball-Champions-League am TV ansehen wollten, müssten sie streng genommen bereits in der Halbzeitpause nach Hause: Die meisten Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen...