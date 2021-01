SuS 09 Dinslaken holt Stürmer aus der Landesliga

Dinslaken Fußball-Bezirksligist SuS 09 Dinslaken hat nach Lukas Kratzer einen weiteren Stürmer verpflichtet. Er kommt aus der Landesliga.

Fußball-Bezirksligist SuS 09 Dinslaken geht auf dem Transfermarkt weiter in die Offensive: Nach der Verpflichtung des Angreifers Lukas Kratzer (SF Königshardt) wechselt mit David Gehle ein weiterer Stürmer zum derzeitigen Drittletzten. Er kommt vom Landesligisten SV Hönnepel/Niedermörmter.

Der 29-Jährige lief bereits in der Saison 2013/14 für die Blau-Weißen in der Kreisliga A auf. Anschließend spielte er für Hamborn 07 in der Bezirksliga und Landesliga sowie für den GSV Moers und SV Hö./Nie., für letztere Mannschaft traf er in 25 Partien neunmal.

Den Kontakt knüpfte SuS-Trainer Julian Schubert, der auch nach Gehles Weggang 2014 weiter Kontakt zu dem Stürmer hielt: ,,Jetzt habe ich ihn mal angesprochen, ob er sich den Wechsel vorstellen könnte", berichtet der Coach. Gehle konnte, zumal er an der Stadtgrenze Dinslaken/Walsum wohnt und sich künftig die Fahrt nach Kalkar sparen kann. Beruflich kommt ihm das Engagement auch entgegen.

Weitere Zugänge sind bei den Dinslakenern nicht geplant, allerdings steht fest, dass Marvin Krüger den SuS 09 zu Union Hamborn verlässt.