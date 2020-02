SuS 09 Dinslaken klettert auf den fünften Platz

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken konnten in ihrem Nachholspiel beim SV Krechting drei wichtige Punkte sichern. In einem Spiel, das von Sturm Victoria maßgeblich beeinflusst wurde, gewann die Mannschaft von Meik Pyta mit 3:1 (2:1).

Wie auch in vielen anderen Spielen am Wochenende wurden die Pässe zum Glücksspiel und Torschüsse gingen meilenweit am Tor vorbei. „Bei dem starken Wind war kein Fußballspiel möglich. Du hast den Ball nach rechts geschossen, der flog aber nach links“, erzählte Coach Pyta. In der ersten Hälfte kamen die Dinslakenerinnen aufgrund des Gegenwinds kaum aus der eigenen Hälfte heraus und kassierten früh (9.) das erste Gegentor.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

„Meine Mädels haben sich aber nicht aufgegeben und sich voll reingehängt“, lobte Pyta. Jennifer Larisch gelang in der 28. Minute der Ausgleich und Marie Schneider verwandelte sicher in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. „Theoretisch hätten wir in der zweiten Halbzeit mit Rückenwind spielen müssen, aber der Wind drehte in der Halbzeit“, sagte Pyta. Den Sack machte dann eine Spielerin des SV Krechting zu, indem sie den Ball in der 73. Minute im eigenen Tor unterbrachte. „Am Ende haben wir verdient gewonnen und wichtige drei Punkte mit nach Hause genommen“, so Pyta.

Durch den Sieg klettern die Dinslakenerinnen einen Platz nach oben auf Rang fünf und können am Mittwoch mit einem Sieg im Nachholspiel beim Hemdener SV mit dem SV Spellen gleichziehen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist aktuell super, alle hängen sich rein und geben beim Training Vollgas“, freut sich Pyta.

SuS 09: Krautgartner; Jarosch, Gorniak, Karasch, Scholten, L. van den Linde, Schneider, Weidlich (20. Jablonski), Larisch, E. van den Linde, Weiß.